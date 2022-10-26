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Скарбник Джим Чалмерс оприлюднив свій федеральний бюджет

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Скарбник Джим Чалмерс

Скарбник Джим Чалмерс виступає під час прес-конференції щодо блокування бюджету, щоб оголосити деталі федерального бюджету на 2022-2023 роки для ЗМІ в будівлі парламенту 25 жовтня 2022 року в Канберрі, Австралія.

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Published 26 October 2022 at 11:34am
By Nikki Canning
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Скарбник Джим Чалмерс затвердив свій федеральний бюджет, який не відповідає циклу, щоб дозволити новому лейбористському уряду виконати свої передвиборчі зобов’язання.

Published 26 October 2022 at 11:34am
By Nikki Canning
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Це сталося напередодні безпрецедентного періоду економічної невизначеності, викликаного глобальною пандемією, війною в Європі та природними катаклізмами вдома.
Він каже, що погіршення глобальних перспектив, висока інфляція та ціни на енергоносії, а також підвищення процентних ставок – усе це впливає на економіку, і найкращим захистом Австралії є твердий, розумний бюджет, який відповідає умовам.
Скарбник каже, що інтенсивні та часті повені, значне уповільнення світової економіки, висока інфляція та підвищення процентних ставок – усе це сприяло широкому дефіциту навичок і падінню реальної заробітної плати.
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І він каже, що бюджет обтяжений одним трильйоном доларів боргу та постійним структурним дефіцитом.
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