Скарбник Джим Чалмерс оприлюднив свій федеральний бюджет

Це сталося напередодні безпрецедентного періоду економічної невизначеності, викликаного глобальною пандемією, війною в Європі та природними катаклізмами вдома.



Він каже, що погіршення глобальних перспектив, висока інфляція та ціни на енергоносії, а також підвищення процентних ставок – усе це впливає на економіку, і найкращим захистом Австралії є твердий, розумний бюджет, який відповідає умовам.



Скарбник каже, що інтенсивні та часті повені, значне уповільнення світової економіки, висока інфляція та підвищення процентних ставок – усе це сприяло широкому дефіциту навичок і падінню реальної заробітної плати.



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