Від Світу - у вінок Пошани й подяки Її Величності Єлизаветі ІІ

Прем'єр-міністр Австралії вшанував відійшовшу у вічність Єлизавету ІІ і зазначив, що "життя Королеви було присвячене обов'язку, сім'ї, вірі та служінню".
До жителів Співдружності та Великої Британії звернулась Прем'єр-міністр Ліз Трасс, сказавши, що смерть Королеви – шок для нації та світу.
А Прем'єр-міністр Нової Зеландії зазначила, що Королева визначила "поняття служіння, милосердя та послідовності".
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Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – вони від себе і від усього українського народу висловили щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.
Новий британський монарх взяв ім'я Чарльза III
King Charles III delivers his address to the nation and the Commonwealth from Buckingham Palace following the death of Queen Elizabeth II on Thursday 8th September in Balmoral, on September 9, 2022 in London, England.