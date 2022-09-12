SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Від Світу - у вінок Пошани й подяки Її Величності Єлизаветі ІІ

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Queen Elizabeth II death

File photo dated 22/3/2000 of Queen Elizabeth II receiving flowers from members of the crowd in Central Park, Bourke, Australia, a small settlement of 3,600 people, 500 miles (800kms) north west of Sydney. Credit: Fiona Hanson/PA

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Published 12 September 2022 at 6:37pm, updated 12 September 2022 at 6:41pm
By Bogdan Rudnytski, Claire Slattery, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski, Oksana Mazur
Source: SBS

Їі Величність Королева Єлизавета ІІ спочила у Бозі на 97-му році життя. 6 вересня королева зустрілася з Ліз Трасс, призначила її новою прем'єркою Великої Британії. Вже наступного дня вона скасувала робочу зустріч, оскільки лікарі порадили їй відпочити. 8 вересня Її Величність померла.

Published 12 September 2022 at 6:37pm, updated 12 September 2022 at 6:41pm
By Bogdan Rudnytski, Claire Slattery, Greg Dyett
Presented by Bogdan Rudnytski, Oksana Mazur
Source: SBS
Прем'єр-міністр Австралії вшанував відійшовшу у вічність Єлизавету ІІ і зазначив, що "життя Королеви було присвячене обов'язку, сім'ї, вірі та служінню".
До жителів Співдружності та Великої Британії звернулась Прем'єр-міністр Ліз Трасс, сказавши, що смерть Королеви – шок для нації та світу.

А Прем'єр-міністр Нової Зеландії зазначила, що Королева визначила "поняття служіння, милосердя та послідовності".

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Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – вони від себе і від усього українського народу висловили щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.

Новий британський монарх взяв ім'я Чарльза III

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King Charles III delivers his address to the nation and the Commonwealth from Buckingham Palace following the death of Queen Elizabeth II on Thursday 8th September in Balmoral, on September 9, 2022 in London, England.
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