Від Світу - у вінок Пошани й подяки Її Величності Єлизаветі ІІ

Прем'єр-міністр Австралії вшанував відійшовшу у вічність Єлизавету ІІ і зазначив, що "життя Королеви було присвячене обов'язку, сім'ї, вірі та служінню".



До жителів Співдружності та Великої Британії звернулась Прем'єр-міністр Ліз Трасс, сказавши, що смерть Королеви – шок для нації та світу.





А Прем'єр-міністр Нової Зеландії зазначила, що Королева визначила "поняття служіння, милосердя та послідовності".





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Зі скорботою та підтримкою також виступило подружжя Зеленських – вони від себе і від усього українського народу висловили щирі співчуття усім підданим монархії та королівській сім'ї.





Новий британський монарх взяв ім'я Чарльза III



