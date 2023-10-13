Україна сьогодні - 13-10-2023

Повномасштабна війна Росії проти України знаходиться вже на завершальному періоді, і він може бути найважчим. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, в інтерв”ю Digi24 . Глава держави додав, що проґнозувати закінчення бойових дій наразі складно. Він наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій країни.





Путін не отримає Україну, а російського ворога потрібно тиснути без жодних пауз щоб не дати йому можливості зібратися з силами та застосовувати нові тактики на полі бою та проти цивільного населення України. Про це під час свого виступу на засіданні Міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив на життєвій необхідності отримати більше засобів ППО. Про новий пакет допомоги на суму 200 млн Україні вже заявив Міністр оборонги США Ллойд Остін. До нього увійдуть нові системи ППО, антитенкова та антидронова зброя, боєприпаси. Також перед початком засідання глава української держави зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Керівник альянсу заявив про посилення підтримки України. Наголосив, що партнери будуть з Україною, скільки потрібно.





Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка склалася в Авдіївці. Він повідомив, що українські військові утримують свої позиції в Авдіївці Донецької області, де останніми днями точаться важкі бої і ситуація суттєво загострилася. Третю добу російські окупанти намагаються штурмувати Авдіївку. По позиціях українських сил оборони навколо міста ворог російська армія випускає сотні снарядів. Є багато руйнувань. Переважно російські армійці цілять по багатоповерховим будинках. Вже є інформація про щонайменше одного загиблого місцевого мешканця і під завалами можуть ще перебувати люди. Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, проводити пошуково-рятувальні роботи у місті нереально, адже інтенсивність обстрілів занадто висока. В Авдіївці досі залишаються понад 1500 мирних жителів. У місті відсутні будь-які комунікації, є проблеми із постачанням продовольства, люди живуть у підвалах. Попри настання холодів і складну безпекову ситуацію, жителі відмовляються виїжджати з міста.





Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що наступальні операції російських військ, ймовірно, вказують на здатність засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій. Водночас військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не розгледів у діях російських армійців нових тактик чи підходів.





Police identified all those killed – 59 people – in a Russian missile attack on a cafe in the village of Hroza, Kharkiv region. "The Russians killed 59 people with a direct Iskander missile strike on the village of Hroza. All the victims are residents - pensioners, doctors, farmers, teachers, entrepreneurs. All of them are civilians. Entire families of several generations died," Minister of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko posted on Telegram. As the minister noted, 19 people were identified with the help of mobile DNA laboratories. For six days, police criminologists collected samples from relatives around the clock, drew up profiles and searched for matching fragments. Credit: Ukrinform Україна потребує відновлення вже зараз, а не після перемоги. І цей меседж важливо доносити міжнародним партнерам. Про це сказала лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року, правозахисниця Олександра Матвійчук під час панельної дискусії на 30-му BookForum у Львові. За її словами, треба вже зараз складати стратегії розвитку та імплементувати їх для місцевих громад.



Україна розраховує на прогрес у використанні на користь України заморожених на Заході російських активів. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль .





В Aґентсві з питань запобігання корупції назвали категорії осіб, обов'язок подачі електронних декларацій для яких відтермінований. Його оприлюднив заступник голови НАЗК Артем Ситник . Зокрема, це право надано народним обранцям, в яких чоловіки служать військовослужбовцями – їхні декларації буде закрито від загального доступу. Як аргументували депутати, робиться це у цілях безпеки до завершення війни. Окремо громадськості не вдалося дотиснути питання обов’язкового декларування статків заступників голови Офісу президента, радників та уповноважених президента. Говорить Артем Ситник...



The road bridge between Yasynuvata and Horlivka was destroyed which will affect the logistics of the occupiers. Petro Andriushchenko, adviser to the mayor of Mariupol, posted this on Telegram."The bridge between Yasynuvata and Horlivka got a little tired. Not without the intervention of the inevitable force of retaliation from the Armed Forces of Ukraine. This greatly complicates the logistics of the occupiers," Mr Andriushchenko wrote. Credit: Ukrinform 10 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення обов’язково електронного декларування статків чиновників під час воєнного стану. Бо відколи почалася війна, оприлюднення статків посадовців зробили добровільним. Відкрили їх під тиском громадських організацій. Зокрема, за даними Руху Чесно лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік. За 2022 рік таких було ще менше – лише 38.





У Національній філармонії України попрощалися зі співачкою та акторкою Ніною Матвієнко. Ніна Матвієнко пішла з життя після тяжкої хвороби, про яку родина не розголошувала. Вона не хотіла, щоб через неї хтось засмучувався, каже дочка Тоня Матвієнко. Серед присутніх на церемонії прощання були артисти, телеведучі, політики та інші публічні особи. Говорить Олег Скрипка...



Ніна Матвієнко померла 8 жовтня, їй було 75 років. Поховали її на Звіринецькому цвинтарі у Києві.





Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні актом ґеноциду українського народу. Рішення ухвалили 73 голосами "за" і одним "проти". Коментуючи цю визначену подію В. Зеленський наголосив, що відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. Наразі Голодомор визнали ґеноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент .



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