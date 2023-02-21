Україна сьогодні - 21-02-2023

Глави двох країн провели переговори тет-а-тет, а потім у розширеному форматі. "Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу у цій війні", - сказав Володимир Зеленський. Як повідомив американський Президент на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу, CША виділяють новий пакет військової допомоги для України на суму 500 млн доларів . Пан Байден висловив цілковиту підтримку України у повномасштабній війні, яку майже рік тому розв'язала Росія. Американський лідер нагадав, що вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України стало величезним викликом і для самого Вашинґтона.





В Україні на державному рівні вшанували День пам’яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. На зламі 2013 – 2014 років, українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022 року цей фронт розтягнувся на понад 3 000 км. "Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - так написав у своєму фейсбук підкреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні.





У лютому 2014 року під час сутичок між українським народом і режимом Віктора Януковича у центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати "Небесною Сотнею". Загалом у списках Героїв Небесної Сотні 107 осіб. Саме в 20-х числах лютого 2014 року відбувалася найгарячіша фаза протистояння силовиків та учасників Революції Гідності. Протестувальники прийшли до Верховної Ради з вимогою до влади припинити встановлення авторитарного режиму в країні. Протягом двох днів беркутівці штурмували барикади протестувальників на Майдані бронетехнікою та водометами, проводили "зачистки" в урядовому кварталі, – розповідає директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло.





While in southwest England, King Charles witnessed how Ukrainian troops are being taught to attack enemy positions by British and international partner forces before being sent back to fight in the war against Russia. Credit: Ukrinform У 60 з 134 кримінальних проваджень у справах розстрілів на Майдані під час Революції гідності закінчуються терміни давності. Про це повідомив представник Оофіс Генпрокурора України Олексій Донський. Під час подій Майдану було вчинено близько чотирьох тисяч злочинів, каже Олексій Донський. Визнає: у багатьох справах проглядається відверте затягування процесу і винесення остаточного вироку.





Зазначу, що усі злочини , які сталися на Майдані - наприкінці 2013-го і у 14 році, починаючи від жорстокого розгону студентів беркутівцями, а потім і цинічного масованого розстрілу мітингувальників у центрі Києва умовно об”єднано в “Справи Майдану”. А це понад півтори тисячі томів і сотні кримінальних проваджень. Та багато справ ще навіть не дійшли до суду , розслідування триває . І торік ще півсотні людей отримали підозру , а щодо 64 осіб обвинувальні акти скеровано до суду», - розповів представник ДБР Артем Яблонський. А ось вироків донині - кілька десятків. Здебільшого - це заочно засуджені, а значить вбивці залишаються на волі, адже виїхали з країни одразу після кривавих подій на Майдані і зміни влади.





Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.





Польщі не вистачає винищувачів F16 для захисту повітряного простору, тому відмова від будь-якого з літаків на користь України - це дуже серйозне рішення. Про це Президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю українському телеканалу.



Щоденне звернення Президента Володимира Зеленського





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