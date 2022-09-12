Україна сьогодні - 12/09/2022

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Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny..jpg

Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhny.

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Published 12 September 2022 at 10:19am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

12/09/2022. Добірка новин із героїчної України. Війна, день 200-й. Звернення Президента України - Володимир Зеленський у відеозверненні підбив підсумки 200 днів повномашстабної війни. Він подякував українським захисникам та захисницям. Російські окупанти випустили 11 вересня по Україні 11 крилатих ракет. 9 із них збили сили ППО. Ялтинська конференція.

Published 12 September 2022 at 10:19am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив 11 вересня, що ЗСУ продовжують звільнення окупованих Росією територій – від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України, - так інформує Радіо Свобода.
«На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – зазначив Залужний. Він, зокрема, повідомив про звільнення села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.
Про це і більше - на веб-сторінці
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