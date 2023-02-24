Україна сьогодні - 24-02-2023

23- 24 лютого, в Генасамблеї ООН проходить засідання 11-ї надзвичайної спеціальної сесії щодо війни в Україні. З свого боку Україна закликала країни, що входять до Генеральної Асамблеї ООН, підтримати резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії.





23 лютого 2023 року Перша леді Олена Зеленська виступила на спеціальному засіданні Організації Об’єднаних Націй присвяченому річниці російського вторгнення в Україну щодо порушення прав людини в Україні через агресію Російської Федерації.





На ньому були присутні понад 600 представників країн – членів ООН, громадських організацій та української громади.





«Думаю, ви погодитеся: всі ми, незалежно від країни та національності, маємо право на те, щоб нас не вбивали у власному домі. Натомість українців на очах в усього світу вбивають уже рік. У власних містах, селах, квартирах, лікарнях. Театрах. І тому ми застосовуємо інше невід’ємне людське право – право на самооборону», – акцентувала перша леді.





Вона наголосила, що порушення прав громадян однієї країни – це зазіхання на права громадян інших держав.





«Права людини – як повітря – не мають кордонів. Або вони є в усіх, або їх немає ні в кого. Ось чому ми кажемо, що цей рік не просто б’ємося з нападником. Ми б’ємося за права людини. Спільні для людей у Бахмуті, Дніпрі, Києві, Маріуполі й для кожного, хто нині є в цьому залі або долучився онлайн. Ми б’ємося за те, що нас об’єднує: за право на життя, свободу, за право не бути закатованим і жити вільно. Тому справедливість для України – це справедливість для всього світу».





First Lady Olena Zelenska met in Kyiv with French Minister of Culture Rima Abdul Malak and a delegation of French artists. The Minister visited Kyiv on the eve of the anniversary of the Russian invasion. The purpose of the visit is to see the consequences of the full-scale Russian aggression, to reach agreements on the implementation of specific projects and measures to assist Ukraine and to promote our country abroad. Credit: The Presidential Office of Ukraine. Десять основних перемог Збройних Сил України за рік спротиву назвала Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у четвер 23 лютого



(оприлюднило Військове телебачення України):





– успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року;





– масовий спротив мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбником територіях;





– вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні-квітні 2022 року.





– знищення ракетного крейсера “Москва” – флагмана російського чорноморського флоту у квітні 2022 року;





– вигнання російських окупантів з острова Зміїний – червень 2022 року;





– знищення системи логістики російських окупаційних військ на півдні та сході України у червні та серпні 2022 року;





– вигнання російських окупантів з Харківщини у вересні-жовтні 2022 року;





– вигнання російських окупантів з Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року;





– успішні дії української системи протиповітряної оборони у жовтні 2022 року по лютий 2023 року;





– стримування російського наступу на сході України у грудні 2022 року по лютий 2023 року.





Since the beginning of the full-scale war, Russia has launched almost 5,000 missile strikes and 3,500 airstrikes on objects throughout the territory of Ukraine, as well as almost 1,100 strikes using drones. "Overall, since the beginning of the full-scale armed aggression of the Russian occupation forces, almost 5,000 missile strikes and almost 3,500 airstrikes have been launched on objects in the territory of Ukraine. Almost 1,100 strikes have been launched using unmanned aerial vehicles," Brigadier General Oleksiy Hromov, the Deputy Chief of the Main Operational Department of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, said at a briefing, an Ukrinform correspondent reports. Hromov added that the Ukrainian defenders had destroyed six enemy aircraft and two helicopters, shot down 80 cruise missiles and 84 drones this month. Credit: Ukrinform Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вдруге від початку широкомасштабного російського вторгнення випустила поповнення офіцерського корпусу Збройних Сил України.Повідомляє Пресслужба Львівської Обласної Військової Адміністрації.



Цьогорічних випускників особисто, в онлайн-режимі, привітав Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. «Ви маєте змогу зробити частиною своєї долі історичну перемогу України».





В останню хвилину... ООН на підтримку України...



The resolution entitled "Principles of the Charter of the United Nations that underline the comprehensive, just and lasting peace in Ukraine" was adopted at the UN General Assembly's emergency special session meeting. The resolution was passed with 141 votes for, 7 against, and 32 abstentions, an Ukrinform correspondent reports from New York. Russia, Belarus, North Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Syria voted against. Credit: Ukrinform Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian





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