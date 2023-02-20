Україна сьогодні - 20-02-2023

Під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку і 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.



Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.



The Heavenly Hundred. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні. Credit: Ukrainian Muzeum. Російські ракетні обстріли України: у Дружківці на Донеччині та у Дворічній на Харківщині страждає цивільне населення; Росія змінює тактику ракетних обстрілів — чому? Високоточні російські ракети «Калібр» — скільки їх ще лишилося?





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Тези вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 19 січня 2023 року.





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