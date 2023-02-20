Україна сьогодні - 20-02-2023

Сергій Нігоян та Михайло Жизневський — перші полеглі на Майдані.jpg

22 січня 2014 року від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі Києва загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.

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20-02-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Духовні цінності: 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; 19 лютого — день Герба України. Дещо до підсумків Мюнхенського безпекового форуму. Заяви глави німецького МЗС Анналени Бербок та прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін. Санкції G7 щодо третіх країн, які допомагають РФ оминати вже накладені на неї санкції. Російські ракетні обстріли України. Новини економіки. Тези вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 19 січня 2023 року. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

Під час
Революції Гідності
протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку і 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану.
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.
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The Heavenly Hundred. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні. Credit: Ukrainian Muzeum.
Російські ракетні обстріли України: у Дружківці на Донеччині та у Дворічній на Харківщині страждає цивільне населення; Росія змінює тактику ракетних обстрілів — чому? Високоточні російські ракети «Калібр» — скільки їх ще лишилося?

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Four civilians were injured in the attack on Kharkiv Oblast on Sunday.jpg
Four civilians were injured in the attack on Kharkiv Oblast on Sunday. Credit: Ukrinform
Новини економіки: чому зростають ціни на молочні продукти; мікрогранти від Уряду України; докорінні зміни системи державних резервів.

Тези вечірнього звернення Президента України Володимира Зеленського до народу України від 19 січня 2023 року.

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