Україна сьогодні - 20-04-2023

Станом на 420-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати російської армії сягають 184 тисяч. Найбільше окупантів вже кілька місяців поспіль ЗСУ ліквідують у Бахмуті, який російська армія намагається взяти вже більш як сім місяців. Ситуація в Бахмуті на даний час контрольована, хоча ворог перетворює місто на руїну. Про це повідомив Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський . Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там російська армія намагається наступають на кількох напрямках, але на більшості з них успіху не має — Сили оборони стримують російську армію і завдають їй значних втрат.





В Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot від Сполучених Штатів, Нідерландів і Німеччини. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк . Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Посадовець подякував партнерам за суттєве посилення протиповітряної оборони України. Patriot - комплекс далекобійний і може діставати на відстань до 150 км, а це дозволить відганяти якомога далі російську авіацію від кордонів України, - говорить речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.





Росії необхідно вивести свої війська з території України, і тоді війна завершиться якнайшвидше. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Так він прокоментував слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який під час свого візиту до Бразилії запевнив ЦИТУЮ: що його країна нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні "конфлікту" в Україні,- КІНЕЦЬ ЦИТАТИ. Говорить Михайло Подоляк.





Контрнаступ ЗСУ вже відбувається на кількох напрямках. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця Mіністра оборони України Ганна Маляр, котру бачите на світлині внизу.



Ukrainians should not wait for the day when the Defence Forces announce the start of a counteroffensive, especially since certain actions are already being made to this end. Deputy Minister of Defence of Ukraine Hanna Maliar addressed the issue on the air of the national telethon, Ukrinform reports. "There will not be a day when the Armed Forces say: 'Tomorrow we are launching a counteroffensive,’” Maliar said. Credit: Ukrinform Credit: PAVO_BAHMUT Росія у майбутньому буде використовувати все, щоб спростувати інформацію про свої військові злочини. Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону. Тому, за його словами, Україна має усі злочини скоєні Росією - в першу чергу, зафіксувати юридично грамотно аби потім передати ці матеріали до міжнародних судових інституцій, говорить Дмитро Лубінець.





17 квітня російський проєкт Гулагу-нет оприлюднив відео з зізнаннями у воєнних злочинах в Україні двох екскомандирів підрозділів ПВК «Вагнер». Вони розповіли подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з 60 пораненими полоненими.





Комісія Міністерства культури та інформаційної політики працює на території Києво-Печерської лаври. Водночас церковники присутні у приміщеннях, які належать національному заповіднику. Якщо вони не виїдуть, доведеться звертатися у поліцію, - розповів в ефірі марафону міністр культури Олександр Ткаченко. За його словами, в одному з корпусів виявили службу УПЦ МП по зв’язках зі Збройними Силами України. За словами міністра культури, в Україні є ще дві лаври, які перебувають під протекторатом московського патріархату: Святогірська на Донеччині і Почаївська на Тернопільщині. Зараз у суді Тернопільської області розглядають справу про повернення одного із переданих храмів лаври Кременецькому заповіднику. Подібні процеси відбуваються і на Чернігівщині - там працює комісія.





The Armed Forces of Ukraine eliminated about 184,420 Russian troops in Ukraine from February 24, 2022 to April 20, 2023, including 670 invaders over the past day alone. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine reported this on its Facebook page, according to Ukrinform. The enemy’s total combat losses include also 3,667 tanks (+2), 7,120 armored combat vehicles (+10), 2,825 artillery systems (+6), 539 multiple launch rocket systems (+1), 285 air defense systems, 308 aircraft, 293 helicopters, 2,386 unmanned aerial vehicles (+10), 911 cruise missiles, 18 warships/cutters, 5,707 motor vehicles (+15), 332 special equipment units (+2). Enemy losses are being verified, the General Staff noted. Credit: Ukrinform Великдень в Україні минув без особливих правопорушень завдяки вжитим посиленим заходам безпеки та свідомому ставленню громадян, - повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Конфліктних ситуацій між вірянами Православної Церкви України та представниками московського патріархату у неділю під час святкових богослужінь не спостерігалося.





Учасники українського гурту "Антитіла" продовжують гастролювати країнами Європи - доноити до людей правду про війну в Україні і збирати кошти на потреби ЗСУ. Про це розповів соліст гурту, військовий парамедик 130 батальйону ТРО ЗСУ, засновник благодійного фонду “АНТИТІЛА” Тарас Топол я.





Близько 22 години 19 квітня по всій території Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту.





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