Україна сьогодні - 13-03-2023
The Ukrainian defender executed by Russian troops after saying ‘Glory to Ukraine’ has proved to be Oleksandr Matsievskyi, a Ukrainian serviceman from the Chernihiv region’s Nizhyn.
13-03-2023. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Президент Володимир Зеленський присвоїм звання Героя України розстріляному снайперу Олександру Мацієвському. У Раді Європейського Союзу міністри юстиції ухвалили важливі рішення щодо боротьби проти безкарності воєнних злочинів, скоєних росіянами під час війни в Україні. Ситуація стосовно можливості наступу на Україну з території Республіки Бєларусь. Ситуація на фронті та деокупованих територіях: Луганщина, Бахмут, Очаків, Мелітополь, Харківщина. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian
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