Україна сьогодні - 14/10/2022

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росію названо терористичним режимом. За документ проголосували 99 зі 100 делеґатів. Заява Глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля - він пригрозив Росії, що якщо та вдарить по Україні ядерною зброєю, відповідь Заходу буде дуже потужною з військової точки зору.





13 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, у якій оголосила нинішній режим російської федерації терористичним. Credit: Ukrinform Credit: Candice Imbert



Британія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS, а Іспанія планує надати чотири пускові установки системи ППО Hawk. Крім того, НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами.





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НАТО розробляє план, що має на меті у довгостроковій перспективі наблизити Україну до стандартів Альянсу як у навчанні, так і в оснащенні.





Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що не хоче Третьої світової війни, а допомога Україні спрямована на відновлення її територіальної цілісності.



