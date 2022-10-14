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Україна сьогодні - 14/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 14 October 2022 at 10:14am, updated 5 hours ago at 10:40am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS

14/10/2022. Добірка новин із героїчної України. Щорічно в День свята Покрови Пресвятої Богородиці в Україні відзначають День Українського Козацтва, День створення УПА та День захисників і захисниць України як символ нерозривного зв’язку всіх поколінь захисників України. Звернення Президента України. Війна не стихає...

Published 14 October 2022 at 10:14am, updated 5 hours ago at 10:40am
By Liudmyla Pavlenko.
Source: SBS
Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росію названо терористичним режимом. За документ проголосували 99 зі 100 делеґатів. Заява Глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля - він пригрозив Росії, що якщо та вдарить по Україні ядерною зброєю, відповідь Заходу буде дуже потужною з військової точки зору.

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13 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, у якій оголосила нинішній режим російської федерації терористичним. Credit: Ukrinform Credit: Candice Imbert

 Британія передасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS, а Іспанія планує надати чотири пускові установки системи ППО Hawk. Крім того, НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами.

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НАТО розробляє план, що має на меті у довгостроковій перспективі наблизити Україну до стандартів Альянсу як у навчанні, так і в оснащенні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що не хоче Третьої світової війни, а допомога Україні спрямована на відновлення її територіальної цілісності.

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