Українська "Петриківка" в австралійському Ньюкаслі

Парох Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ Отець Павло Березнюк дуже тішиться відродженням громадського життя в Ньюкаслі. Він запрошує усіх українців будь-яких конфесій приєднуватися до всіх подій, які відбуватимуться у парафії та в українській спільноті Ньюкасла.





Група учасниць майстер-класу з українського народного живопису “Петриківка”, що відбувся у приміщенні прицерковного залу Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ. Mайстер-клас з українського народного живопису “Петриківка” відбувся у приміщенні прицерковного залу Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Ньюкаслі.