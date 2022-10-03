SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Українська "Петриківка" в австралійському Ньюкаслі

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Учасниці майстер-класу з українського народного живопису “Петриківка”, що відбувся у приміщенні прицерковного залу Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

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Published 3 October 2022 at 8:33pm, updated an hour ago at 8:39pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS

18-го вересня в Ньюкаслі, у приміщенні прицерковного залу Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, відбувся майстер-клас з українського народного живопису “Петриківка”. Майстер-клас для дорослих та дітей Нової Української школи.

Published 3 October 2022 at 8:33pm, updated an hour ago at 8:39pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS
Парох Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ Отець Павло Березнюк дуже тішиться відродженням громадського життя в Ньюкаслі. Він запрошує усіх українців будь-яких конфесій приєднуватися до всіх подій, які відбуватимуться у парафії та в українській спільноті Ньюкасла.

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Група учасниць майстер-класу з українського народного живопису “Петриківка”, що відбувся у приміщенні прицерковного залу Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.
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Mайстер-клас з українського народного живопису “Петриківка” відбувся у приміщенні прицерковного залу Парафії Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Ньюкаслі.
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