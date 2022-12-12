UKR DNA: приходьте й дивіться до 12 січня

Мистецька виставка творів "UKR DNA - Ukrainian DNA" української мисткині й архітектора п-і Марусі Яроцької (Maru Jarockyj) проходитиме у The Dock Library Gallery, 107 Victoria Harbour Promenade, до 12 січня 2023-го року і відкрита 7 днів у тиждень для відвідувань. Безкоштовно для вас усіх та ваших приятелів...

