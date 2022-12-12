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UKR DNA: приходьте й дивіться до 12 січня

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Ms Maru Jarockyj, Ukrainian Women's Association in Victoria.

Ms Maru Jarockyj, Ukrainian Women's Association in Victoria Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 12 December 2022 at 12:30pm, updated 12 December 2022 at 12:35pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

У Мельбурні, у престижному виставковому центрі, де приблизно проходить 30-35 мистецьких виставок щорічно знайшлося місце й для української мисткині й архітектора п-і Марусі Яроцької. Ось далі - кілька штрихів до виставки "UKR DNA - Ukrainian DNA" цієї феномінальної авторки та витяги із виступів на урочистому відкритті, 8 грудня 2022 року, високодостойних гостей із нашого австралійського багатокультурного співтовариства...

Published 12 December 2022 at 12:30pm, updated 12 December 2022 at 12:35pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Мистецька виставка творів "UKR DNA - Ukrainian DNA" української мисткині й архітектора п-і Марусі Яроцької (Maru Jarockyj) проходитиме у The Dock Library Gallery, 107 Victoria Harbour Promenade, до 12 січня 2023-го року і відкрита 7 днів у тиждень для відвідувань. Безкоштовно для вас усіх та ваших приятелів...
2022 DNA - UKRAINIAN DNA is an exhibition of work by Maru Jarockyj .jpg
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