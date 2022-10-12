I знову Сідней, і знову Аттіла...

Ukrainian bass Taras Berezhansky.
Published 13 October 2022 at 8:54am, updated 4 hours ago at 8:59am
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Відомий уже у світі оперний співак (бас) Тарас Бережанський знову вийде на сцену Австралійської опери (29 жовтня - 5 листопада 2022-го року). A до цього, зокрема, (2016—2021 рр) — соліст Національної опери України імені Т. Шевченка (м. Київ) та соліст Львівського національного академічного театру опери та балету імені С. Крушельницької. А дебютував, тепер уже затребуваний і відомий у світі українець, на великій оперній сцені ще 2010 року. І з того часу почалися виступи у відомих театрах світу. Ось і про співочу долю з непередбачуваними ролями, і про дебют на сіднейській сцені, і про сходження на мистецькі вершини мова йде у розмові з паном Тарасом Бережанським для SBS Ukrainian...
Published 13 October 2022 at 8:54am, updated 4 hours ago at 8:59am
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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