SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

XIV міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях" 2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Учасники Фестивалю Коляда на Майзлях в Івано-Франківську. .jpg

Учасники Фестивалю "Коляда на Майзлях" в Івано-Франківську. Фото: Суспільне Івано-Франківськ /Credit: Suspilne Ivano-Frankivsk.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 9 January 2023 at 4:42pm, updated 13 minutes ago at 4:46pm
By Maria Halashchuk
Source: SBS

8-го січня розпочався XIV міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях" і триватиме до 14 січня 2023 року в Івано-Франківську. Колядуватимуть колективи з України та з-за кордону, хор за участі вимушених переселенців і бійці з передової. Патріотичні і традиційні колядки лунатимуть наживо, у прямому етері та з екранів телевізорів, як повідомило Суспільне ТБ Івано-Франківськ...

Published 9 January 2023 at 4:42pm, updated 13 minutes ago at 4:46pm
By Maria Halashchuk
Source: SBS
Фестиваль "Коляда на Майзлях" існує з 2010 року при монастирі Царя Христа отців Василіан УГКЦ. Статус міжнародного отримав в 2018 році, а у 2022 році внесений до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Внесення "Коляди на Майзлях" до переліку нематеріальної культурної спадщини України додало фестивалю нового сенсу каже Отець Артемій Новіцький.
"Нематеріальна спадщина сильніша, ніж матеріальна, бо матеріальна дуже часто має термін в роках. Ми зберігаємо будинок, але знаємо, що він невічний. Натомість нематеріальну спадщину можна формувати, змінювати. Вона — як живий організм", — говорить Артемій Новіцький. З його слів, коляда — це не лише одна з традицій, але й своєрідна душа народу українського...

Ініціаторка та співорганізаторка фестивалю "Коляда на Майзлях" Любов Терлецька додає, що статус, який отримав фестиваль у 2022 році, зобов'язав до ще більшої праці над його організацією та спонукав до створення стратегії його розвитку.
"Для нас самих — це дуже велика відповідальність. Це визнання відкриває фестиваль для світу. Розширює географію, можливості", — каже п-і Любов Терлецька.

14-ий міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях" особливий, бо позначений війною й окупацією нашої держави.
"Ми багато вже прожили різних часів: і часи атеїзму, коли закривали храми, які не давали можливості ні колядувати, ні молитися. А ми це робили. Я пам'ятаю, що завжди був Свят вечір, завжди була коляда хоч вона була заборонена. Насправді коляда – це в першу чергу молитва. І тому дуже важливо, щоби у цей рік, в рік війни "Коляда на Майзлях" відбулася", - наголошує Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин.

Міський голова Руслан Марцінків зазначає, що зараз в Івано-Франківську проживає близько 40 тисяч переселенців. І для них “Коляда на Майзлях” – це можливість ближче познайомитися з традиціями краю...
Share

Latest podcast episodes

Fifty service members – 33 officers and 17 privates and sergeants – returned to Ukraine from Russian captivity..jpg

Україна сьогодні - 9-01-2023

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 9-01-2023

A rocket system for the Ukraine army close to the frontline of Kherson.

Ukraine today – 08/01/2023

A rocket system for the Ukraine army close to the frontline of Kherson.

Україна сьогодні – 08/01/2023