XIV міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях" 2023

Фестиваль "Коляда на Майзлях" існує з 2010 року при монастирі Царя Христа отців Василіан УГКЦ. Статус міжнародного отримав в 2018 році, а у 2022 році внесений до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Внесення "Коляди на Майзлях" до переліку нематеріальної культурної спадщини України додало фестивалю нового сенсу каже Отець Артемій Новіцький.



"Нематеріальна спадщина сильніша, ніж матеріальна, бо матеріальна дуже часто має термін в роках. Ми зберігаємо будинок, але знаємо, що він невічний. Натомість нематеріальну спадщину можна формувати, змінювати. Вона — як живий організм", — говорить Артемій Новіцький. З його слів, коляда — це не лише одна з традицій, але й своєрідна душа народу українського...





Ініціаторка та співорганізаторка фестивалю "Коляда на Майзлях" Любов Терлецька додає, що статус, який отримав фестиваль у 2022 році, зобов'язав до ще більшої праці над його організацією та спонукав до створення стратегії його розвитку.



"Для нас самих — це дуже велика відповідальність. Це визнання відкриває фестиваль для світу. Розширює географію, можливості", — каже п-і Любов Терлецька.





14-ий міжнародний фестиваль "Коляда на Майзлях" особливий, бо позначений війною й окупацією нашої держави.



"Ми багато вже прожили різних часів: і часи атеїзму, коли закривали храми, які не давали можливості ні колядувати, ні молитися. А ми це робили. Я пам'ятаю, що завжди був Свят вечір, завжди була коляда хоч вона була заборонена. Насправді коляда – це в першу чергу молитва. І тому дуже важливо, щоби у цей рік, в рік війни "Коляда на Майзлях" відбулася", - наголошує Архиєпископ і Митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин .



