Українська Церква і переселенці через війну на українських землях

У розмові із вельмишановним Отцем Богданом Возняком із Свято-Покровської парафії з Ессендону Української Автокефальної Православної Церкви ми якраз і торкаємося теми новоприбулих українців до Австралії та допомоги їм від австралійського уряду, української громади та їхньої приналежності до церковної спільноти. Мова йде також і про поміч Україні, календарні питання у церковному житті та як поборювати страхіття від війни і труднощі у земному житті християнина…





Ukrainian Church, Pokrova Parish Essendon, Victoria - Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Diaspora,