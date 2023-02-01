Українська Церква і переселенці через війну на українських землях

Fr Bohdan Voznyak, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Diaspora, Pokrova Parish Essendon.jpg

Fr Bohdan Voznyak, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Diaspora, Pokrova Parish Essendon.

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Майже рік тому сотні тисяч українців змушені були покинути свої власні домівки через широкомасштабну російську військову аґресію на українські землі. Хоч Австралія далеченько від України, але понад 5 тисяч українців знайшли свій притулок тут, дякуючи місцевій владі...

У розмові із вельмишановним Отцем Богданом Возняком із Свято-Покровської парафії з Ессендону Української Автокефальної Православної Церкви ми якраз і торкаємося теми новоприбулих українців до Австралії та допомоги їм від австралійського уряду, української громади та їхньої приналежності до церковної спільноти. Мова йде також і про поміч Україні, календарні питання у церковному житті та як поборювати страхіття від війни і труднощі у земному житті християнина…

Pokrova Parish Essendon, Victoria - Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Diaspora, jpg.jpg
Ukrainian Church, Pokrova Parish Essendon, Victoria - Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Diaspora,
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