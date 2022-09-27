Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, що відбувся 7–15 липня 2022 року у м. Перемишлі (Польща).
Синод УГКЦ, горизонти патріаршого устрою, війна і переміщені люди, Церква і комунікаційні обмовки Папи Римського
Пресов. Владика Кир Микола Бичок, Єпарх Мельбурнської єпархії Свв. Верх. Апп. Петра і Павла УГКЦ в Австралії, Новій Зеландії та країнах Океанії. Credit: Ukrainian Catholic Church.
Published 27 September 2022 at 9:03pm, updated 4 hours ago at 9:11pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Пресов. Владика Кир Микола Бичок, Єпарх Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії, Новій Зеландії та країнах Океанії, нещодавно повернувся із Європи і Рима, де брав участь у роботі Синоду УГКЦ та у зустрічі Святішого Отця Папи Римського із новими Єпископами з усього світу. Про ці події, про війну в Україні і перміщених людей та багато більше йде мова далі...
Published 27 September 2022 at 9:03pm, updated 4 hours ago at 9:11pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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