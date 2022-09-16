СУОА: війна і новоприбулі до Австралії - потреби, поміч, візи...

Посол України Василь Мирошниченко, співголови Союзу Українських Організацій Австралії Катерина Аргіру і Стефан Романів із представниками компанії SEC Newgate, з якою СУОА співпрацюватиме для вироблення планової стратегії взаємин із державними та іншими установами у поточній діяльності на благо української спільноти в Австралії.