СУОА: війна і новоприбулі до Австралії - потреби, поміч, візи...

Посол України Василь Мирошниченко, співголови Союзу Українських Організацій Австралії Катерина Аргіру і Стефан Романів із представниками компанії SEC Newgate, з якою СУОА співпрацюватиме для вироблення планової стратегії взаємин із державними та іншими установами у поточній діяльності на благо української спільноти в Австралії.
Anti-war protests in Sydney. Ms Kateryna Argirou, Co-Chair at Australian Federation of Ukrainian Organisations and Co-founder at Ukraine Crisis Appeal.
Published 16 September 2022 at 10:50pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
В інтерв'ю для SBS Українською співголова Союзу Українських Організацій Австралії Катерина Аргіру розповідає про допомогу новоприбулим з України, котрі прибули на австралійську землю опісля початку широкомасштабної війни російськими збройними силами. Зокрема, і мова йде про розподіл й надання коштів у перши чергу для найбільш потребуючих від страхової компанії Bupa...
Published 16 September 2022 at 10:50pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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