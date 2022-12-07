SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Українська спільнота Австралії та новоприбулі українці

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Marta Artemenko, Ukrainian Community Manager.jpg

Marta Artemenko, Ukrainian Community Manager. Credit: Ukrainian Council of NSW.

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Published 7 December 2022 at 4:51pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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Війна в Україні - нечувана трагедія в сучасній історії людства. Війна, яка насильно розпорошила українців по планеті усій. Прибули вони й на далекий від України 5-й континент. Ось і про це, і про інші справи громадські Богдан Рудницький розмовляє із менеджером з питань новоприбулих п-і Мартою Артеменко з Об'єднання Українських Громад Нової Південної Валії...

Published 7 December 2022 at 4:51pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
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