Українська спільнота Австралії та новоприбулі українці

Marta Artemenko, Ukrainian Community Manager. Credit: Ukrainian Council of NSW.
Published 7 December 2022 at 4:51pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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Війна в Україні - нечувана трагедія в сучасній історії людства. Війна, яка насильно розпорошила українців по планеті усій. Прибули вони й на далекий від України 5-й континент. Ось і про це, і про інші справи громадські Богдан Рудницький розмовляє із менеджером з питань новоприбулих п-і Мартою Артеменко з Об'єднання Українських Громад Нової Південної Валії...
Published 7 December 2022 at 4:51pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
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