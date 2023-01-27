Лише дещо до історії Соборності України

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Генеральний Секретаріат — національний уряд України, 1917-ий рік..jpg

Генеральний Секретаріат — національний уряд України, 1917-ий рік. Credit: Ukrainian Museum in Australia.

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З архіву SBS Українською - Ірини Андреєвої. У червні 1917 р. Центральна Рада оприлюднила свій І Універсал. Назва документа відсилала до звернень козацьких часів. Центральна Рада закликала «однині самим творити наше життя» і проголосила себе вищим органом влади в Україні до скликання Всеукраїнських установчих зборів. Так називали з'їзд, на якому мали б вирішити всі питання подальшого устрою країни. Через кілька днів Центральна Рада підтвердила серйозність намірів, задекларованих у І Універсалі, й було утворено Генеральний Секретаріат — національний уряд...

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