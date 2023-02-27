Пам'яті Героя Михайла Гамкала, доцента ЛНУ

28 лютого 2022 року Михайло Гамкало добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Був командиром механізованого взводу 63-ї окремої механізованої бригади.





Загинув Герой 18 серпня 2022 року від важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілів у с. Благодатне Миколаївської області.





24 серпня 2022 р. у День незалежності Української держави відбулося поховання Героя Михайла Гамкала у Львові на Алеї Слави Личаківського кладовища.





Життєве кредо нашого Героя, сформульоване чотирма поетичними рядками, які Михайло Гамкало завше промовляв, підіймаючись на Карпатські вершини, викарбуване на меморіальній стелі:





Є моменти в житті, коли клаптик неба,



І шматочок землі - і нічого не треба.



Є хвилини в житті, коли хочеться лише

