Пам'яті Героя Михайла Гамкала, доцента ЛНУ

The war 2014 - 2023. Ukrainian Hero Mykhajlo Hamkalo (1974 -2022) from the Ivan Franko National University of Lviv.jpg

The war 2014 -2023. Ukrainian Hero Mykhajlo Hamkalo (1974 - 2022) from the Ivan Franko National University of Lviv. Credit: Ivan Franko National University of Lviv.

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Михайло Гамкало — український вчений-ґрунтознавець, кандидат географічних наук. Народився 11 листопада 1976 в місті Львові в інтелігентній галицькій сім’ї. 20 років свого трудового життя Михайло Гамкало присвятив науковій та викладацькій роботі — працював на посаді доцента кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка. Також викладав у Львівському національному університеті природокористування та у Київському національному університеті культури і мистецтв.

28 лютого 2022 року Михайло Гамкало добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Був командиром механізованого взводу 63-ї окремої механізованої бригади.

Загинув Герой 18 серпня 2022 року від важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського та мінометного обстрілів у с. Благодатне Миколаївської області.

24 серпня 2022 р. у День незалежності Української держави відбулося поховання Героя Михайла Гамкала у Львові на Алеї Слави Личаківського кладовища.

Життєве кредо нашого Героя, сформульоване чотирма поетичними рядками, які Михайло Гамкало завше промовляв, підіймаючись на Карпатські вершини, викарбуване на меморіальній стелі:

Є моменти в житті, коли клаптик неба,
І шматочок землі - і нічого не треба.
Є хвилини в житті, коли хочеться лише
Відчувати на вітрі настояну тишу...



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