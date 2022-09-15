Історія вдови, яка започаткувала львівську "Фортуну"

Klymentyna Avdykovych, Lviv, Ukraine.
Published 15 September 2022 at 5:13pm, updated 15 September 2022 at 5:16pm
By Iryna Andreeva
Source: SBS
З архіву SBS Ukrainian. Історія Климентини Авдикович – це історія вдови, яка, завдяки власній праці, характеру та наполегливості зуміла стати бізнес-леді багато років тому. А фабрику солодощів «Фортуна», засновану нею, вважають попередницею відомого львівського “Світоча”…
Published 15 September 2022 at 5:13pm, updated 15 September 2022 at 5:16pm
By Iryna Andreeva
Source: SBS
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