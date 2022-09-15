SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Історія вдови, яка започаткувала львівську "Фортуну"

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Klymentyna Avdykovych.jpg

Klymentyna Avdykovych, Lviv, Ukraine.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 15 September 2022 at 5:13pm, updated 15 September 2022 at 5:16pm
By Iryna Andreeva
Source: SBS

З архіву SBS Ukrainian. Історія Климентини Авдикович – це історія вдови, яка, завдяки власній праці, характеру та наполегливості зуміла стати бізнес-леді багато років тому. А фабрику солодощів «Фортуна», засновану нею, вважають попередницею відомого львівського “Світоча”…

Published 15 September 2022 at 5:13pm, updated 15 September 2022 at 5:16pm
By Iryna Andreeva
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 15/09/2022

NACA Feature

Україна сьогодні - 15/09/2022

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 14/09/2022

Senator David Van says tanks are among Ukraine's biggest needs. (Supplied Senator David Van).jpg

Сенатор Дейвід Вен: "Ми повинні більше і все більше підтримувати Україну..."