Український музей сьогодні, переселенці у країнах Європи та дещо про малярство

Director of the Ukrainian museum in Australia Marusia Jarockyj.
Published 21 September 2022 at 6:24pm, updated 3 hours ago at 6:39pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Богдан Рудницький розмовляє із директоркою Українського музею в Австралії, відомою маляркою і архітектором п-і Мрусею Яроцькою із Мельбурна. Мова найперше - про музейництво та навколо нього. Також торкаємося подорожніх спостережень, думок і завваг опісля відвідин Лондона, Манчестера та кількох країн...
Published 21 September 2022 at 6:24pm, updated 3 hours ago at 6:39pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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