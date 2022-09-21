SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Український музей сьогодні, переселенці у країнах Європи та дещо про малярство

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Director of the Ukrainian museum in Australia Marusia Jarockyj.jpg.png

Director of the Ukrainian museum in Australia Marusia Jarockyj.

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Published 21 September 2022 at 6:24pm, updated 3 hours ago at 6:39pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

Богдан Рудницький розмовляє із директоркою Українського музею в Австралії, відомою маляркою і архітектором п-і Мрусею Яроцькою із Мельбурна. Мова найперше - про музейництво та навколо нього. Також торкаємося подорожніх спостережень, думок і завваг опісля відвідин Лондона, Манчестера та кількох країн...

Published 21 September 2022 at 6:24pm, updated 3 hours ago at 6:39pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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