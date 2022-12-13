Бюлетень SBS новин - 13/12/2022

Міністр з питань енергетики Кріс Бовен відстоює план уряду встановити тимчасові обмеження цін на енергію як захід для підтримки сімей. Лідер Опозиції Пітер Даттон розкритикував цю пропозицію, яка, на його погляд, навпаки, може призвести до підвищення цін на газ, заявивши Nine's Today Show, що уряд повинен працювати з газовими компаніями, а не проти них.





Лідери G-7 погодилася виконати вимоги України щодо допомоги - подальшої артилерійської потужності, сучасних танків та далекобійного озброєння після звернення Президента Володимира Зеленського в понеділок.





Міністри закордонних справ Європейського Союзу також домовилися вкласти ще 3,1 мільярда доларів ((2 мільярди євро)) у фонд, який використовується для оплати військової підтримки України.





Федеральний уряд Австралії призначив тимчасового Генерального інспектора з догляду за людьми похилого віку, а колишній виконавчий директор COTA Ян Йейтс був призначений на цю роль.





Підвищення віку кримінальної відповідальності могло б допомогти врятувати життя дітей-аборигенів, вважають експерти.





День відкриття чемпіонату світу з плавання FINA в Мельбурні-2022 з майже 1,000 конкурентами зі 160 країн, які візьмуть участь протягом наступних шести днів.



Очікується, що медалі будуть вручені у 46 запливах, а також буде гаманець з призом понад три мільйони доларів. Україна також представлена y FINA 2022



