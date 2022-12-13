SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 13/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 13 December 2022 at 7:30pm
By Catriona Stirrat, Bogdan Rudnytski, Hannah Kwon
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

13/12/2022. Про найважливіші події в Австралії, Україні та світі. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі віддає данину шани й поваги двом поліцейським Квінсленда, які загинули у час несення служби. Схема допомогових виплат Robodebt знову у центрі уваги політикуму та королівської комісії.

Published 13 December 2022 at 7:30pm
By Catriona Stirrat, Bogdan Rudnytski, Hannah Kwon
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Міністр з питань енергетики Кріс Бовен відстоює план уряду встановити тимчасові обмеження цін на енергію як захід для підтримки сімей. Лідер Опозиції Пітер Даттон розкритикував цю пропозицію, яка, на його погляд, навпаки, може призвести до підвищення цін на газ, заявивши Nine's Today Show, що уряд повинен працювати з газовими компаніями, а не проти них.

Лідери G-7 погодилася виконати вимоги України щодо допомоги - подальшої артилерійської потужності, сучасних танків та далекобійного озброєння після звернення Президента Володимира Зеленського в понеділок.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу також домовилися вкласти ще 3,1 мільярда доларів ((2 мільярди євро)) у фонд, який використовується для оплати військової підтримки України.

Федеральний уряд Австралії призначив тимчасового Генерального інспектора з догляду за людьми похилого віку, а колишній виконавчий директор COTA Ян Йейтс був призначений на цю роль.

Підвищення віку кримінальної відповідальності могло б допомогти врятувати життя дітей-аборигенів, вважають експерти.

День відкриття чемпіонату світу з плавання FINA в Мельбурні-2022 з майже 1,000 конкурентами зі 160 країн, які візьмуть участь протягом наступних шести днів.
Очікується, що медалі будуть вручені у 46 запливах, а також буде гаманець з призом понад три мільйони доларів. Україна також представлена y FINA 2022

Зірки футболу приєдналися до зростаючого заклику й обурення вболівальників, які публічно критикують рішення А-Ліги про надання Сіднею права на гранд-фінали на наступні три роки.




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Бюлетень SBS новин - 12/12/2022