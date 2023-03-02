Україна сьогодні - 02-03-2023

Ukraine's Prosecutor General Andriy Kostin and Prosecutor of the International Criminal Court Karim Khan have inspected the sites of Russian war crimes in the Kyiv region..jpg

Ukraine's Prosecutor General Andriy Kostin and Prosecutor of the International Criminal Court Karim Khan have inspected the sites of Russian war crimes in the Kyiv region. That's according to the press service of the Ukrainian Prosecutor General's Office, Ukrinform reports. Credit: Ukrinform.

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Україна сьогодні. Добірка новин із героїчної України. Війна 2014 -2023. Визволення Криму є стратегічно важливим для України, і це може змінити хід війни. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес в ефірі телемарафону. За його словами, Донбас теж буде деокуповано, але першочерговий контрнаступ на півострів має багато переваг. Усі фронтові напрямки нині під пильною увагою ЗСУ, констатував у своєму щоденному зверненні Президент В. Зеленський. Президент також звернув увагу на те, що прихід весни ознаменував для українців важливий факт - країна вистояла зиму попри російські атаки на енерґетичну інфрастуктуру. Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian

371 день повномасштабного російського вторгнення. На південних околицях Бахмута, російська армія відновила штурмові дії. Розповів в єдиному марафоні боєць 5-ї штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.  І, як повідомляє ГШ ЗСУ, російська армія на сході продовжує наступ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському окупанти обороняються, а на окремих ділянках намагаються створити умови для переходу у наступ.


Біля Бахмута Росія сконцентрувала основні зусилля, щоб спробувати повністю окупувати Донеччину. Для підкріплення ЗСУ до Бахмута будуть переміщені додаткові наші підрозділи. Таке рішення ухвалили після перебування в Бахмуті командувача Операції Об’єднаних Сил генерала Олександра Сирськького, - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Over 10 apartments have been destroyed in Russia’s overnight missile strike on a residential building in the city of Zaporizhzhia. Two civilians were killed and six more taken to hospital..jpeg
Over 10 apartments have been destroyed in Russia’s overnight missile strike on a residential building in the city of Zaporizhzhia. Two civilians were killed and six more taken to hospital. The relevant statement was made by the Main Department of the National Police of Ukraine in the Zaporizhzhia region on Telegram, an Ukrinform correspondent reports. Credit: Ukrinform
Росія готується до оборони окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Завозить у місто техніку та особовий склад. Через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту сьогодні, їхало більше півсотні одиниць техніки. Про це під час брифінгу сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території, але отримує інформацію з окупованого міста.

Про це і більше слухайте тут: 
sbs.com.au/language/ukrainian


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