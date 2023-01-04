SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Західна Австралія: таборування і взаємини з австралійцями

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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2022 Summer camp in WA. Credit: Irina Bradley.

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Published 5 January 2023 at 9:42am
By Nadia Kotova
Source: SBS

Напередодні новорічних свят українські громади і місцеві жителі Перту влаштували для новоприбулих українців два табори поза містом, щоб показати красу австралійської природи. Перший табір стартував 26 грудня і його учасниками стали близько трьох десятків людей. Про це, і навіть більше, й розповідає журналістка Надія Котова із Західної Австралії...

Published 5 January 2023 at 9:42am
By Nadia Kotova
Source: SBS
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2022 Summer camp in WA. Credit: Irina Bradley.

Перший табір стартував 26 грудня і його учасниками стало близько трьох десятків людей. Протягом 4 днів відпочивальники жили у наметах на території приватної ферми. Організатором виступила місцева активістка Ірина Бредлі, котра з початку війни підтримує новоприбулих українців.


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2022 Summer camp in WA. Credit: Irina Bradley.
Другий табір стартував 30 грудня неподалік міста Двелінгап і тривав 4 дні. Його організувала Спілка Української Молоді, яка щорічно збирає українські сімї на літній табір. Однак цьогорічний збір був особливим. Його відвідало більше 130 людей, що значно більше за попередні роки. Одна із організаторок табору Рома Попадинець розказала, що готуватися вони почали за три місяці. Адже знали, що буде дуже велика кількість людей.

Участь для новоприбулих зробили безкоштовною. Розуміючи, що чимало сімей будуть не підготовленими до наметів, табір організували в кемпінгу із великим деревяним будинком, обладнаною кухнею, їдальнею і зручними душовими. Програму продумували з урахуванням інтересів різних вікових груп.
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