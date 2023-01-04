Західна Австралія: таборування і взаємини з австралійцями

2022 Summer camp in WA. Credit: Irina Bradley.



Перший табір стартував 26 грудня і його учасниками стало близько трьох десятків людей. Протягом 4 днів відпочивальники жили у наметах на території приватної ферми. Організатором виступила місцева активістка Ірина Бредлі, котра з початку війни підтримує новоприбулих українців.







2022 Summer camp in WA. Credit: Irina Bradley. Другий табір стартував 30 грудня неподалік міста Двелінгап і тривав 4 дні. Його організувала Спілка Української Молоді, яка щорічно збирає українські сімї на літній табір. Однак цьогорічний збір був особливим. Його відвідало більше 130 людей, що значно більше за попередні роки. Одна із організаторок табору Рома Попадинець розказала, що готуватися вони почали за три місяці. Адже знали, що буде дуже велика кількість людей.



