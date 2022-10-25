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ООН стверджує, що Австралія "не виконує зобов'язань" щодо прав ув'язнених

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Хорхе Арош є генеральним директором Служби лікування та реабілітації постраждалих від катувань і травм Нового Уельсу(SBS).jpg

Хорхе Арош є генеральним директором Служби лікування та реабілітації постраждалих від катувань і травм Нового Уельсу

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Published 25 October 2022 at 11:37am
By Tina Quinn, Sean Wales
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Організація Об'єднаних Націй розкритикувала Австралію за невиконання своїх зобов'язань за міжнародною конвенцією про захист прав ув'язнених і осіб, які перебувають під вартою. Представники ООН прибули до Австралії на початку цього місяця, щоб проінспектувати різні місця ув'язнення. Але їм було відмовлено у в’їзді до кількох в’язниць у Новому Південному Уельсі, в результаті чого ООН скоротила свою поїздку.

Published 25 October 2022 at 11:37am
By Tina Quinn, Sean Wales
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Організація Об'єднаних Націй запланувала 12-денний візит для моніторингу місць ув'язнення.
91 країна підписала ФПКПП, Факультативний протокол до Конвенції проти тортур.
Він спрямований на захист прав осіб, які перебувають під вартою.
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Але представникам було відмовлено в доступі до кількох центрів, і вони завершили поїздку достроково.
Служба виправної служби Нового Південного Уельсу підтвердила, що вчора представникам U-N було відмовлено у доступі до двох в’язниць, заявивши, що вони не мали попереднього дозволу.
ООН також було відмовлено в доступі до камер Квінбейського суду минулого тижня, і вони заявили, що також зіткнулися з проблемами доступу в Квінсленді.
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