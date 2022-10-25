ООН стверджує, що Австралія "не виконує зобов'язань" щодо прав ув'язнених

Організація Об'єднаних Націй запланувала 12-денний візит для моніторингу місць ув'язнення.



91 країна підписала ФПКПП, Факультативний протокол до Конвенції проти тортур.



Він спрямований на захист прав осіб, які перебувають під вартою.



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Але представникам було відмовлено в доступі до кількох центрів, і вони завершили поїздку достроково.



Служба виправної служби Нового Південного Уельсу підтвердила, що вчора представникам U-N було відмовлено у доступі до двох в’язниць, заявивши, що вони не мали попереднього дозволу.

