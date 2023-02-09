Єднаємось Україною. 24-го лютого у Sydney Town Hall...
Ukrainian singer Julia Shved (left), Lviv National Opera House, Ukraine, 3-01-2022. Credit Roman Kulynych.
365 днів у війні, що триває 9 років - Україна непереможна. Добре відома Юлія Швед, вокалістка, джазова співачка, педагог та продюсер музичного дійства "Ukraine Undefeated" розповідає для SBS Українською про те, як в Сіднеї 24-го лютого буде відзначатися річниця повномасштабного наступу російських збройних сил на українські землі в інтерв'ю з Тетяною Колдуненко...
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