Єднаємось Україною. 24-го лютого у Sydney Town Hall...

Ukrainian singer Julia Shved (left), Lviv National Opera House, Ukraine, 3-01-2022. Credit Roman Kulynych. .jpg

Ukrainian singer Julia Shved (left), Lviv National Opera House, Ukraine, 3-01-2022. Credit Roman Kulynych.

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365 днів у війні, що триває 9 років - Україна непереможна. Добре відома Юлія Швед, вокалістка, джазова співачка, педагог та продюсер музичного дійства "Ukraine Undefeated" розповідає для SBS Українською про те, як в Сіднеї 24-го лютого буде відзначатися річниця повномасштабного наступу російських збройних сил на українські землі в інтерв'ю з Тетяною Колдуненко...

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