Науковець д-р Сергій Шебеліст міг не йти на фронт, але пішов...

Dr Serhiy Shebelist. Credit - Stanislav Panteley.

Dr Serhiy Shebelist from the Poltava University. Credit: Stanislav Panteley.

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Свідок й учасник війни, що розпочаляся у 2014-му році. Сергій Шебеліст - викладач Полтавського університету, доктор філософії у галузі соціальних комунакацій, доцент, в університеті викладав предмети з історії та теорії журналістики. Нині служить у Збройних Силах України. З ним і бесіда київської журналістки Людмили Павленко...

...Викладачі вищих навчальних закладів України нині можуть отримати бронь від мобілізації, але пан Сергій не потребує такого захисту - навпаки - готувався до війни, починаючи з 2016 року в лавах територіальної оборони, згодом став резервістом. Готувався попри те, що не всі з його оточення зважали на те, що з 2014 року триває війна Росії проти України, а відтак не всі розуміли неминучість повномасштабних воєнних дій з боку російського військового аґресора, а отже й була неминучість того, що, рано чи пізно, українцям доведеться захищатися ще більш потужно.


Науковець і захисник України др Сергій Шебеліст зі своїм підрозділом був переведений на Бахмутський напрямок, не раз доводилося бувати під щільними тривалими російськими обстрілами. Питаю, чи був він до такого готовий?


- Рік повномасштабної війни змінив і військових, і цивільних українців. Змінив значно кардинальніше, аніж попередні роки війни, які досі більшість українців не зачіпали.
-Багато хто чекає перемоги, швидкої перемоги. Бо з одного боку - віра в перемогу України це добре дуже, але з іншого - часто бачимо нерозуміння ціни цієї перемоги.
Воїн і науковець наголошує на важливості пам'ятати про ціну кожної найменшої перемоги...

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