Науковець д-р Сергій Шебеліст міг не йти на фронт, але пішов...

...Викладачі вищих навчальних закладів України нині можуть отримати бронь від мобілізації, але пан Сергій не потребує такого захисту - навпаки - готувався до війни, починаючи з 2016 року в лавах територіальної оборони, згодом став резервістом. Готувався попри те, що не всі з його оточення зважали на те, що з 2014 року триває війна Росії проти України, а відтак не всі розуміли неминучість повномасштабних воєнних дій з боку російського військового аґресора, а отже й була неминучість того, що, рано чи пізно, українцям доведеться захищатися ще більш потужно.







Науковець і захисник України др Сергій Шебеліст зі своїм підрозділом був переведений на Бахмутський напрямок, не раз доводилося бувати під щільними тривалими російськими обстрілами. Питаю, чи був він до такого готовий?







- Рік повномасштабної війни змінив і військових, і цивільних українців. Змінив значно кардинальніше, аніж попередні роки війни, які досі більшість українців не зачіпали.



-Багато хто чекає перемоги, швидкої перемоги. Бо з одного боку - віра в перемогу України це добре дуже, але з іншого - часто бачимо нерозуміння ціни цієї перемоги.

