Життя в Австралії: Що відбувається, коли дитина досягає 18 років?

Головне За федеральним законом, повноліття настає у 18 років, проте у різних штатах діють свої норми щодо прав та обов’язків

Сума соціальних виплат молодій людині та її родині змінюється у віці 18 років

Перехід до дорослого життя є поступовим, і часто молоді люди зволікають з вступом у нього

Старший юрист компанії Права молоді Австралії Кейт Річардсон розповідає, що відбувається при настанні повноліття з погляду законодавства.



В Австралії, якщо ви стаєте повнолітніми у 18 років, це означає, що за законом, ваші батьки чи опікуни більше не несуть за вас батьківської відповідальності. Відповідно, ви отримуєте незалежність. У свою чергу це означає, що ви несете відповідальність за себе та свою поведінку. Поки вам не виповнилося 18 років, у деяких ситуаціях закон обмежує свободу дитини або підлітка Кейт Річардсон, старший юрист організації Youth Law Australia

Юридичний вік досягнення повноліття

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У 18 років особа отримує право голосувати, а також брати участь в азартних іграх, купувати сигарети, купувати та вживати алкогольні напої в ліцензованих місцях.



Досягнення 18-річчя в Австралії вважається значною подією Credit: Getty Images/BFG Images «За законом купівля, або вживання алкоголю в ліцензованих місцях дозволена з 18 років. Загалом особам віком до 18 років заборонено вживати алкоголь у негромадських місцях. Тобто в себе дома чи іншої людини. За винятком випадків, коли алкогольні напої вживаються з дозволу батьків чи опікунів чи когось, хто отримав дозвіл батьків чи опікунів. Існують певні відмінності в різних штатах і територіях, особливо щодо вживання алкоголю у присутності дорослих у не громадських місцях», – пояснює пані Річардсон.



Стівен Робертс з Університету Монаша досліджує аспекти переходу молоді в доросле життя.





За його словами, якщо батьків непокоїть проблема зловживання алкоголю, їх варто пояснити це своїм дітям, проте вони також мають усвідомлювати реальний стан речей.





«Я б порадив не вдаватися до повної заборони. Вживання алкоголю це частина австралійській культурі та вважається прийнятним. І доволі безглуздо встановлювати жорстоке обмеження на щось настілки вкорінене в культуру, особливо, коли молода людина отримує на це законне право», – говорить спеціаліст.





Професор Робертс пропонує батькам показувати власний приклад поміркованого вживання алкоголю, що допоможе дітям на шляху до дорослого життя.



Виплати Centrelink після 18 років

Досягнення дитиною повноліття може позначитися на соціальних виплатах родині.





Як приклад, Хенк Йонген, генеральний директор організації Служби Австралії, наводить сімейну податкову пільгу ( Family Tax Benefit ), яка складається з двох частин і допомагає батькам з витратами на виховання дітей.





«Частина A призначена для виплати за кожну дитину до завершення 12 класу чи еквівалентної освіти. Інша частина виплати — це частина B сімейної податкової пільги, яку отримує кожна родина. І загалом право на отримання визначається віком молодшої дитини. Однак термін дії допомоги по Частині А та Частині Б залежить від обставин окремої родини, але вони розраховуються окремо», – пояснює він.





Для Family Tax Benefit потрібно відповідати вимогам тесту на прибуток. Credit: Getty Images/Traceydee Photography Коли особі виповнюється 18 років, вона отримує право самостійно претендувати на отримання фінансової допомоги – Youth Allowance .





«Основною виплатою, яка зазвичай виплачується молодим людям віком до 24 років, є молодіжна допомога. Щоб отримати молодіжну допомогу, ви повинні навчатися повний день у зареєстрованому навчальному закладі або проходити стажування в Австралії. Крім того, якщо вам 18 років і ви шукаєте роботу, ви також можете мати право на молодіжну допомогу, але як шукач роботи, а не як студент», – пояснює експерт.



Часто люди не усвідомлюють, що коли дитині виповнюється 18 років і вона розглядає можливість отримання допомоги для молоді, заяву має подавати дитина, а не батьки, навіть при оцінці доходів батьків. Як студент денної форми навчання, так і шукач роботи, вони все ще вважаються утриманцями, поки їм не виповниться 22 роки. Це означає, що ми беремо до уваги дохід батьків при оцінці суми виплат Хенк Йонген, головний директор організації Services Australia

Щоб подати заявку на допомогу, в залежності від ситуаціях, пан Йонген радить молодим людям створити обліковий запис на платформі myGov.





«Якщо англійська не є вашою рідною мовою, і вам потрібна допомога, раджу зателефонувати за номером 131 202. Це безкоштовна послуга перекладачів для понад 200 мов», – говорить він.



Молоді люди віком від 16 до 24 років, які проходять практику повний робочий день, можуть претендувати на молодіжну допомогу. Credit: Getty Images/JohnnyGreig

Перехід до повноліття відбувається поступово

За словами професора Робертса, перехід до дорослого життя в Австралії є поступовим процесом, враховуючи зміни в соціальних нормах та економічних умовах порівняно з минулим.





«По суті, зараз мало осіб у вісімнадцятирічному віці мають роботу на повний робочий день, залишили сім’ю, щоб почати самостійне життя, чи створили власну сім’ю. Навіть не багато 21-річних людей встигли це все. Саме це вважається соціальними ознаки дорослості».



Зростає кількість молодих людей, які не тільки зволікають з цими процесом, але й взагалі відкладають його Пофесор Робертс

За словами пані Річардсон, закон дає певні свободи навіть до досягнення повноліття.



За словами експертів, зараз мало осіб у вісімнадцятирічному віці мають роботу на повний робочий день, залишили сім’ю, щоб почати самостійне життя, чи створили власну сім’ю. Credit: Getty Images/FatCamera Пані Річардсон наголошує, що не обов’язково бути 18-річним, щоб…



жити статевим життям

мати роботу

мати власний банківський рахунок

залишити школу

покинути дім

бути звинуваченим у злочині

мати право на безкоштовну юридичну консультацію без супроводу батьків або опікунів

давати згоду на лікування

«Наприклад, молода людина може дати згоду на медичне лікування у віці до 18 років, якщо лікар вважає, що вона усвідомлює переваги та ризики, і, приймаючи таке рішення, лікар враховує багато різних факторів.»



Є певні обставини, коли молода особа віком до 18 років може отримати паспорт без дозволу своїх батьків або опікуна. Credit: Getty Images/MStudioImages