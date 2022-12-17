Що робити, якщо ви заблукали під час прогулянки

Основні моменти Щодня люди губляться, але розумне планування може врятувати ваше життя.

У разі втрати сядьте і заспокойтеся, перш ніж приймати неправильні рішення.

Мобільний прийом не гарантується в чагарнику, але аварійні маяки доступні для оренди.

Волонтери SES Bush Search and Rescue допоможуть вам у надзвичайних ситуаціях.

Близько 95 відсотків людей, які заблукали в кущах, знаходять протягом 12 годин.



Це завдяки відданим волонтерам, таким як Каро Райан, заступник командира підрозділу пошуково-рятувальної служби NSW SES Bush. Пані Райан є пристрасним викладачем у підготовці до прогулянок.



«Є дуже зручний акронім, який слід запам’ятати, і це Trek, T-R-E-K».





T - Візьміть те, що вам потрібно;



R - реєстрації ваших намірів;



E - екстреного зв'язку або аварійного маяка;



K - знайте свій маршрут і дотримуйтесь його.



Підготовленість збільшить ймовірність бути знайденим. Credit: pixdeluxe/Getty Images

Беріть те, що вам потрібно

У невеликий рюкзак потрібно взяти:



Їжа, включаючи закуски, такі як горіхи та шоколад

Вода – один літр на кожні три години

Яскраві шари одягу

Капелюх і сонцезахисний крем

Зручне взуття, як-от джоггери або туристичні черевики для суворішої місцевості

Дощовик

Карту та компас, якщо ви знаєте, як орієнтуватися, або завантажте навігаційну програму на свій телефон

Аптечка першої допомоги

«І одна з найкращих речей, яку можна взяти з собою, — це друзі», — каже пані Райан.



Прогулянка поодинці збільшує ризики, і якщо з вами є люди, у вас є хтось, хто вас підтримає. Каро Райан, заступник командира підрозділу, NSW SES Bush Search and Rescue

Ідеальною є мінімальна група з чотирьох осіб. Таким чином, якщо хтось постраждав, один може залишитися з постраждалим, а двоє звернуться за допомогою.



Також важливо повідомляти іншим людям про свої плани. Credit: visualspace/Getty Images

Зареєструйте свої наміри

Ви можете повідомити Службу національних парків і дикої природи, поліцію або довіреного друга.





Надайте такі деталі, як ваш маршрут і час повернення. І не забудьте повідомити своєму контакту, коли повернетесь.



Аварійні маяки

Мобільний прийом не гарантований у лісі, тому люди, які перебувають у кущах, часто мають при собі персональний локатор (PLB). Це дозволяє супутникам визначати ваше місцезнаходження.





«Якщо у вас виникнуть серйозні проблеми, ви можете запустити PLB», — каже Кірстен Майєр, виконавчий директор Bushwalking NSW.



Поліція може знайти вас будь-якими необхідними засобами – можливо, гелікоптером, можливо, пошуком у чагарниках. Кірстен Майєр, виконавчий директор Bushwalking NSW.

Ви можете найняти PLB у відкритих магазинах та офісах національних парків, і навіть у поліцейських дільницях, розташованих поблизу національних парків.





Також є безкоштовний додаток Emergency Plus. Для цього потрібне покриття телефону, але ви надасте ваше місцезнаходження та зможете викликати допомогу.



Знайте свій маршрут і дотримуйтеся його

«Це означає точно знати, куди ти їдеш, слідувати вказівникам, користуватися картою, знати, о котрій годині ти вийдеш, і не змінювати курс на півдорозі», — каже Каро Райан.





«Пам’ятайте, що ви сказали комусь, куди йдете, щоб екстрені служби знали, куди ви знаходитесь, і знайшли вас».



Будьте кмітливі та виберіть доріжку, яка вам підходить. Каро Райан, заступник командира підрозділу, NSW SES Bush Search and Rescue

Один із найпоширеніших ризиків, на які люди йдуть, це вибір невідповідного маршруту.





«Фітнес-підготовка до походу відрізняється, особливо коли є багато сходів, крутий рельєф і ми носимо рюкзак. У жарку погоду ще важче».





Неправильне оцінювання нашої фізичної форми є поширеним явищем, каже пані Раян.





Перевірте австралійську систему оцінювання пішохідних доріжок, і якщо ви новачок у піших прогулянках Австралією, почніть з першого класу.



Якщо у вас немає аварійного маяка, постарайтеся зробити все можливе, щоб вас було видно. Credit: Nicole Bordes

Що робити, якщо ви справді заблукали?

Перше, що потрібно зробити, це сісти і заспокоїтися.





Випийте води. Якщо ви прихопили похідну піч, зробіть чай, пропонує пані Раян.





«Сідаючи, ви можете приймати дійсно чіткі рішення».





«Найгірше, що ви можете зробити, це ще більше заблукати, продовжуючи й думаючи: «Я впевнений, що це не за горами». Це те, що ми називаємо «згинати карту».





Чи можете ви пригадати, коли востаннє ви знали, де ви були? Можливо, ви бачили знак або перехрестя.





Якщо ви можете повернутися на коротку відстань, позначте свій шлях предметами.





І якщо у вас справжня біда, зробіть себе помітним. Коли дозволять погода та ресурси, SES підніме гелікоптери, щоб знайти вас.



Пошуково-рятувальна служба SES Bush знаходить близько 95 відсотків протягом 12 годин. Credit: Raoul Wegat/Getty Images Одяг яскравих кольорів покращить вашу видимість з повітря. Ви можете використовувати факели або спалахи камер і розкладати на землі блискучі або яскраві предмети.





Якщо ви поранені або погода погана, знайдіть захищене місце. Зніміть мокрий одяг і, якщо можете, розведіть багаття. Це допоможе вашій видимості.





Підведіть запаси. Можливо, вам доведеться нормувати запаси їжі та води, поки чекаєте на порятунок.



Перед тим, як піти в прогулянку

Пройдіть курс першої допомоги, щоб ви могли подбати про себе та оточуючих.





І приєднайтеся до клубу пішоходів, каже Кірстен Майєр.





«У вас буде певний розмір групи, щоб бути в безпеці в кущах. Ви знайдете доброзичливих людей, які навчать вас, як читати карту та компас, як надавати базову першу допомогу та що робити, коли ви потрапляєте в біду. Більше того, вони відвезуть вас у дивовижні місця, куди більшість людей не ходить».



Приєднатися до групи пішохідних прогулянок — чудова ідея дослідити природу Австралії. Credit: andresr/Getty Images

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