Чи буде федеральний бюджет підтримувати всіх австралійців?

Лейбористський уряд оприлюднив свій перший федеральний бюджет, тож що включено для мультикультурних громад Австралії?





Протягом чотирьох років на Програму англійської мови для дорослих мігрантів виділяється 20 мільйонів доларів, але Ресурсний центр шукачів притулку попереджає, що після закінчення цієї програми соціальна підтримка скорочується.



Близько 18 мільйонів доларів було витрачено протягом того самого періоду на створення програми грантів для мовних шкіл, щоб допомогти більшій кількості молодих австралійців вивчити другу мову.



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