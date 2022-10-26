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Чи буде федеральний бюджет підтримувати всіх австралійців?

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Акція протесту проти захисту віз відбулася біля будівлі парламенту (AAP).jpg

Акція протесту проти захисту віз відбулася біля будівлі парламенту

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Published 26 October 2022 at 11:55am
By Tina Qiunn, Stephanie Corsetti
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Федеральний уряд зосереджує увагу на громадах корінних націй у своєму федеральному бюджеті, включаючи мільйони доларів на підтримку результатів охорони здоров’я корінного населення. Але деякі групи правосуддя аборигенів залишаються стурбованими тим, що юридичний сектор відстає у фінансуванні, тоді як інші хочуть більше допомоги для шукачів притулку.

Published 26 October 2022 at 11:55am
By Tina Qiunn, Stephanie Corsetti
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Лейбористський уряд оприлюднив свій перший федеральний бюджет, тож що включено для мультикультурних громад Австралії?

Протягом чотирьох років на Програму англійської мови для дорослих мігрантів виділяється 20 мільйонів доларів, але Ресурсний центр шукачів притулку попереджає, що після закінчення цієї програми соціальна підтримка скорочується.
Близько 18 мільйонів доларів було витрачено протягом того самого періоду на створення програми грантів для мовних шкіл, щоб допомогти більшій кількості молодих австралійців вивчити другу мову.
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І уряд каже, що витратить 1,0 мільйона доларів протягом двох років на перегляд налаштувань мультикультурної політики Австралії з метою зміцнення соціальної єдності.
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