SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Свідок війни. Телефонна лінія, що надає емоційну та інформаційну підтримку українцям

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Woman in call center on phone

Witness to War: 1800 845 198 Credit: Reza Estakhrian/Getty Images

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Published 6 November 2022 at 2:19pm
Presented by Mariana Watson
Source: SBS

У Новій Південній Валії діє гаряча телефонна лінія емоційної підтримки українців, Свідок війни. Особливість проекту й тому, що фахівці служби володіють українською, російською та англійською мовою тому, щоб зателефонувати не потрібне знання англійської. Ми поговорили з представниками організвції Дашою Браілко та Світланою Яковенко про їх роботу та як скористатися послугами служби.

Published 6 November 2022 at 2:19pm
Presented by Mariana Watson
Source: SBS
Телефон гарячої лінії - Witness to War: 1800 845 198

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