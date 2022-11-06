Свідок війни. Телефонна лінія, що надає емоційну та інформаційну підтримку українцям

Телефон гарячої лінії - Witness to War: 1800 845 198





Національні гарячі телефонні лінії психолонічної підтримки:



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Lifeline: lifeline.org.au або 13 11 14

Mission Australia: missionaustralia.com.au

Beyond Blue: beyondblue.org.au або 1300 22 4636

Headspace: headspace.org.au

Suicide Call Back Service: 1300 659 467 або suicidecallbackservice.org.au

Kids Helpline: kidshelpline.com.au або 1800 55 1800

MensLine Australia: mensline.org.au або 1300 78 99 78

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