Свідок війни. Телефонна лінія, що надає емоційну та інформаційну підтримку українцям

Телефон гарячої лінії - Witness to War: 1800 845 198
Національні гарячі телефонні лінії психолонічної підтримки:
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- Lifeline: або 13 11 14
- Mission Australia:
- Beyond Blue: або 1300 22 4636
- Headspace:
- Suicide Call Back Service: 1300 659 467 або
- Kids Helpline: або 1800 55 1800
- MensLine Australia: або 1300 78 99 78
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