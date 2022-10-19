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World of sports:T20 World cup starts with upsets and who are the shining stars of Pakistan Junior League?

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CRICKET ENGLAND PAKISTAN

Pakistan captain Shadab Khan (centre) leads his team from the field following the ICC T20 World Cup Warm-Up cricket match between England and Pakistan at the Gabba in Brisbane, Monday, October 17, 2022. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY, IMAGES TO BE USED FOR NEWS REPORTING PURPOSES ONLY, NO COMMERCIAL USE WHATSOEVER, NO USE IN BOOKS WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT FROM AAP Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

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Published 19 October 2022 at 12:01pm
Source: SBS

Find out this week in the world of sports: T20 World cup opened by upsets, New shining stars of Pakistan junior league and 54 years old Pakistani wrester proved that age is not a barrier.

Published 19 October 2022 at 12:01pm
Source: SBS
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کھیلوں کی دنیا: آسٹریلیا میں T 20 کرکٹ کے عالمی مقابلے شروع اور پاکستان جونئیرلیگ کے چرچے

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19/10/202208:29
پاکستان کے 54 سالہ پہلوان اکرم نیازی نے بین الاقوامی مقابلے میں برونز میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا
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