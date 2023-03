Giám đốc TikTok phân trần khi bị ủy ban quốc hội Hoa Kỳ chất vấn

Giám đốc điều hành của TikTok, Shou Zi Chew, đã bảo vệ ứng dụng truyền thông xã hội của mình trước Quốc hội Hoa Kỳ nói rằng có "nhiều quan niệm sai lầm" về công ty mà ông đứng đầu.





Nhưng trước khi phát biểu trước Quốc hội, ông Chew đã nói chuyện ngắn gọn với các phóng viên, thông báo về các biện pháp mới mà nền tảng truyền thông xã hội sẽ thực hiện để đáp lại những lo ngại của người dùng và chính phủ.





"Thứ nhất, chúng tôi sẽ ưu tiên sự an toàn, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên và chúng tôi sẽ giữ nó là ưu tiên hàng đầu đối với chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi sẽ tắt tường lửa, bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ khỏi mọi truy cập không mong muốn từ nước ngoài .Thứ ba, chúng tôi cam kết giữ cho TikTok tự do, bạn biết đấy, một nơi tự do cho quyền tự do ngôn luận mà không bị bất kỳ cơ quan quản lý nào thao túng. Và thứ tư, chúng tôi cam kết minh bạch và chúng tôi cam kết giám sát bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho họ quyền truy cập để giữ cho chúng tôi chịu trách nhiệm về các cam kết mà chúng tôi đang thực hiện."





Các chính trị gia ở Hoa Kỳ đã kêu gọi cấm TikTok vì lo ngại an ninh quốc gia, cáo buộc rằng ứng dụng này có thể được sử dụng để theo dõi người dùng ở Mỹ. Trong tuyên bố mở đầu buổi điều trần, Chủ tịch Ủy ban Cathy McMorris Rodgers, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã đặt câu hỏi về độ tin cậy của nền tảng xã hội và nói rằng nó nên bị cấm.





"Ông Chew, ông có mặt ở đây vì người dân Mỹ cần sự thật về mối đe dọa mà TikTok gây ra cho an ninh cá nhân và quốc gia của chúng ta. TikTok thu thập gần như mọi điểm dữ liệu có thể tưởng tượng được từ vị trí của mọi người cho đến nội dung họ nhập và sao chép người họ nói chuyện, dữ liệu sinh trắc học và hơn thế nữa.Ngay cả khi họ chưa từng xuất hiện trên TikTok, trình theo dõi của bạn được nhúng vào các trang web trên TikTok, giám sát tất cả chúng ta.TikTok đã nhiều lần chọn con đường kiểm soát nhiều hơn, giám sát nhiều hơn và thao túng nhiều hơn. Nền tảng của bạn nên bị cấm."





Trong lời khai của mình, ông Chew đã nhấn mạnh quyền tự chủ của TikTok đối với chính phủ Trung Quốc và nhấn mạnh mối liên hệ của công ty với Hoa Kỳ.





"Bây giờ, bản thân TikTok không có sẵn ở Trung Quốc đại lục. Chúng tôi có trụ sở chính ở Los Angeles và Singapore, và chúng tôi có 7.000 nhân viên ở Hoa Kỳ ngày nay. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe thấy những lo ngại quan trọng về khả năng người nước ngoài không mong muốn tiếp cận với Dữ liệu của Hoa Kỳ và khả năng thao túng hệ sinh thái TikTok Hoa Kỳ. Cách tiếp cận của chúng tôi chưa bao giờ là loại bỏ hoặc tầm thường hóa bất kỳ mối lo ngại nào trong số này. Chúng tôi đã giải quyết chúng bằng hành động thực tế."





TikTok có hơn 150 triệu người dùng Mỹ và thuộc sở hữu của ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh, một thực tế được bà Rodgers nhấn mạnh.





"Trên thực tế, khi bạn kỷ niệm 150 triệu người dùng Mỹ trên TikTok, điều đó nhấn mạnh sự cấp bách buộc Quốc hội phải hành động. Đó là 150 triệu người Mỹ mà ĐCSTQ có thể thu thập thông tin nhạy cảm và cuối cùng kiểm soát những gì chúng tôi thấy nghe và tin. TikTok đã nhiều lần bị bắt quả tang nói dối rằng nó không trả lời ĐCSTQ thông qua ByteDance."





Đại diện đảng Dân chủ từ Florida Darren Soto đã thúc đẩy ông Chew về mối quan hệ TikTok với công ty Trung Quốc ByteDance.





"Vậy thưa ông Chew, liệu TikTok có sẵn sàng thoái vốn khỏi ByteDance và các mối quan hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu Bộ Tài chính hướng dẫn tất cả các ông làm như vậy không?"





Ông Chew đề cập đến Dự án Texas của TikTok hiện có gần 1.500 nhân viên toàn thời gian ở Mỹ và đã ký hợp đồng với Oracle để lưu trữ dữ liệu người dùng ở Mỹ của TikTok trên đất Mỹ và ngoài tầm tay của nước ngoài.





"Thưa nghị sĩ, tôi đã nói trong tuyên bố mở đầu của mình, tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết vấn đề về quyền riêng tư, tôi đồng ý với ông. Tôi không nghĩ quyền sở hữu là vấn đề ở đây....chúng ta có Dự án Texas, đảm bảo rằng chúng tôi đang bảo vệ và tạo tường lửa cho dữ liệu người dùng Hoa Kỳ khỏi sự truy cập không mong muốn từ nước ngoài, cho phép các bên thứ ba truy cập để xem xét điều này và đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái, rằng chúng tôi đang cung cấp sự minh bạch và giám sát của bên thứ ba. Và đó là những gì chúng tôi đang làm cho Dự án Texas."





Các chính trị gia Hoa Kỳ bao gồm Đại diện Frank Pallone, một đảng viên Đảng Dân chủ từ New Jersey đã cáo buộc TikTok cung cấp nội dung có hại và gây "đau khổ về mặt cảm xúc" cho người dùng trẻ tuổi.





"Lợi nhuận của phương tiện truyền thông xã hội phụ thuộc vào sự tăng trưởng và mức độ tương tác. Nhiều người xem hơn trên nội dung của họ trong thời gian dài hơn dẫn đến nhiều tiền quảng cáo và tạo doanh thu hơn. Các thuật toán gây nghiện được tinh chỉnh để tối ưu hóa mức tăng trưởng và mức độ tương tác mà không nhất thiết phải tính đến các tác hại tiềm ẩn đối với người dùng. Trẻ em và thanh thiếu niên đặc biệt dễ bị tổn thương. Việc sử dụng phương tiện tương tác trực tuyến thường xuyên trên các thiết bị kỹ thuật số có liên quan đến việc gia tăng mức độ trầm cảm ở học sinh cấp 2 và cấp 3. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các thuật toán gây nghiện của TikTok đề xuất video chothanh thiếu niên tạo ra và làm trầm trọng thêm cảm giác đau khổ về tinh thần, bao gồm các video cổ xúy tự tử, tự làm hại bản thân và rối loạn ăn uống."





Ông Chew cho biết TikTok đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ thanh thiếu niên.





"Bây giờ, khi TikTok đã phát triển, chúng tôi đã cố gắng học các bài học của các công ty đi trước chúng tôi, đặc biệt là khi nói đến sự an toàn của thanh thiếu niên. Trong khi đại đa số người dùng trên TikTok trên 18 tuổi, một trong số đó nhân khẩu học tăng nhanh nhất của chúng tôi là những người trên 35 tuổi, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để áp dụng các biện pháp bảo vệ thanh thiếu niên."





TikTok đã bị cấm trên các thiết bị của chính phủ ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, New Zealand, Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan cũng như hầu hết các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.





Tại Úc, hơn 20 cơ quan chính phủ đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị di động chính thức. Nhưng Thượng nghị sĩ Victoria James Paterson, Bộ trưởng đối lập về An ninh Mạng và Chống lại Sự can thiệp của Nước ngoài, nói rằng chính phủ không coi trọng đủ về mối đe dọa này.