Kêu gọi chống lại Myanmar về vi phạm nhân quyền

By Peggy Giakoumelos, Khánh Uyên

Tình hình ở Myanmar đang ngày càng gây báo động trên toàn thế giới.





Một chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc tuyên bố vũ khí Nga đang được sử dụng ở Ukraine cũng đang giết chết dân thường ở Myanmar.





Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về Nhân quyền tại Myanmar Tom Andrews đang kêu gọi các nước thành lập một liên minh để nhắm mục tiêu và gây áp lực với chính phủ quân sự của Myanmar.





"Cộng đồng quốc tế nên phối hợp các nỗ lực nhằm vào Myanmar và sau đó làm việc cùng nhau để thực hiện các biện pháp này. Việc này hiện chưa được thực hiện - không phải vì chúng ta không biết cách làm, chúng ta biết cách làm."





Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ đắc cử của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào tháng 2 năm 2021, bắt giữ bà và các quan chức khác và phát động một cuộc đàn áp đẫm máu nhằm vào các cuộc biểu tình và bất đồng chính kiến khác.





Hội đồng Bảo an từ lâu đã mất lòng tin với Myanmar, với các nhà ngoại giao cho rằng Trung Quốc và Nga có thể sẽ che chắn cho chính phủ quân sự Myanmar khỏi các hành động mạnh mẽ.





Ông Andrews nói rằng liên minh các quốc gia thay vào đó nên nhắm vào họ bằng các biện pháp trừng phạt và cấm vận vũ khí.





"Thành lập một liên minh các quốc gia sẵn sàng sát cánh vì người dân Myanmar và thiết lập một chiến lược phối hợp trong đó xác định những điểm yếu nhất của chính phủ, những điểm yếu lớn nhất của họ, sau đó là các biện pháp trừng phạt kinh tế, các biện pháp trừng phạt có mục tiêu, một lệnh cấm vận vũ khí, cắt đứt dòng tài chính tới chính quyền này, loại bỏ mọi cơ hội hợp pháp, tất cả các yếu tố mà chính phủ này đang sử dụng để duy trì các cuộc tấn công."





Điều này xảy ra sau một cuộc không kích của quân đội Myanmar vào một cuộc tụ tập ăn mừng khiến hơn 60 người thiệt mạng vào tuần trước.





Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng nó có liên quan đến tội ác chống lại loài người và nên được đưa ra tòa án hình sự quốc tế.





Một đám đông lớn đang tham dự lễ kỷ niệm thành lập tổ chức chính trị chính của dân tộc thiểu số Kachin thì bị máy bay chiến đấu phản lực tấn công.





Nhiều ca sĩ và nhạc sĩ nằm trong số những người đã chết.





Con số thương vong dường như là nhiều nhất trong một cuộc không kích kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào năm ngoái,





Manny Maung, từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại New York, nói rằng Hội đồng Bảo an cần thông qua một nghị quyết thực thi lệnh cấm vận vũ khí.





Bà ấy nói thêm rằng những hành động tàn bạo nên được đưa ra Tòa án Hình sự Quốc tế, và nói rằng "rõ ràng là tội ác chiến tranh đang xảy ra".





"Trong tất cả những điều này, những gì chúng tôi thực sự muốn thấy là nỗ lực phối hợp nhiều hơn từ các quốc gia có liên quan. Chúng tôi thực sự cần thấy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến lên. Ý tôi là họ thực sự nên thông qua nghị quyết thực thi lệnh cấm vận vũ khí này với Myanmar và ít nhất là chuyển tình hình đất nước lên Tòa án Hình sự Quốc tế."





"Tội ác chiến tranh đang xảy ra, rằng tội ác chống lại loài người đang xảy ra, rằng mọi người đang bị giết chỉ vì tôn vinh danh tính của chính họ. "





Bà Maung cho biết quân đội Myanmar hiện đang chặn đường ra vào và do đó ngăn những người bị thương được chăm sóc y tế.







"Thật kinh hoàng khi thường dân sẽ tham dự một điều gì đó mà họ nghĩ là một lễ kỷ niệm và phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của điều này. Chúng tôi nghe nói rằng ít nhất khoảng 60 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, hàng trăm người khác đang tham dự và bây giờ tin tức là những người bị thương đã bị chặn không được chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe quan trọng vì quân đội đã chặn các con đường dẫn đến đó, vì vậy những người muốn giúp họ thậm chí không thể đến được ở đó."





Tháng trước, Anh đã đề xuất dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho cơ quan gồm 15 thành viên yêu cầu chấm dứt mọi bạo lực ở Myanmar, đe dọa các lệnh trừng phạt của hội đồng Bảo an và kêu gọi chính phủ quân sự trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm cả bà Suu Kyi.





Một dự thảo sửa đổi đã được đưa ra Hội đồng Bảo an trong tuần này.





Nếu một cuộc bỏ phiếu được tổ chức, việc thông qua một nghị quyết cần có chín phiếu thuận và không có quyền phủ quyết của Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Pháp hoặc Anh.





Ông Andrews cũng chỉ trích Malaysia vì đã trục xuất hàng chục công dân Myanmar, nói rằng "theo quan điểm của tôi sẽ phải đối mặt với sự tra tấn và hầu hết có thể là bị hành quyết."





"Không ai rời khỏi đất nước đó, chạy trốn cuộc sống tàn bạo ở đất nước của họ, nên bị đưa trở lại nơi nguy hiểm. Nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra ngay bây giờ khi tôi gọi tên Malaysia hôm nay trong bài phát biểu của mình, khi ít nhất 100 người Myanmar đã được trao trả trở lại Myanmar, bao gồm cả những người đào tẩu, những người sẽ phải đối mặt, theo quan điểm của tôi, sự tra tấn và hầu hết có thể là hành quyết."





"Tôi thực sự ngạc nhiên nếu giờ họ còn sống .Điều này thật quá đáng. Không thể chấp nhận được. Và đó là một vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế."





Các nhà chức trách Malaysia chưa phản hồi.