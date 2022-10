Những người Úc rời trại Syria và được hồi hương

Sau gần 4 năm ròng rã sống trong đau khổ, cuối cùng cũng có bước đột phá cho một người cha từ lâu đã vận động để gia đình mình được trở về.





"Tôi vừa đến gặp con gái và các cháu của mình. Chúng đã phải trải qua một chặng đường dài để trở về nhà. Chúng mệt do lệch múi giờ nhưng chúng vẫn khỏe. Bọn trẻ đang mở quà và đồ chơi, và tôi chỉ có một chút thời gian với chúng sáng nay.. Vì vậy, tôi chỉ muốn một lần nữa nói lời cảm ơn và đánh giá cao điều đó. "





Mariam, con gái của Kamalle Dabboussy, và ba đứa con nhỏ của cô nằm trong số 17 phụ nữ và trẻ em đã đến Sydney từ Syria.





Họ đã đến Syria cùng với các đối tác là thành viên của nhóm khủng bố IS.





Nhưng họ đã trải qua hơn ba năm trong điều kiện tồi tàn tại trại tị nạn al-Roj ở đông bắc Syria, sau khi IS sụp đổ.





Kamalle Dabboussy nói rằng đó là một cuộc hội ngộ đầy xúc động với con gái của mình.





"Con bé nghịch lắm. Tôi bước vào căn phòng mà họ đang ở. Tôi nhìn xung quanh và thấy hai đứa trẻ đang ngủ trên ghế dài và tôi nói ủa con bé đâu rồi. Và sau đó con bé nhảy vào từ phía sau và ôm choàng lấy tôi để tạo bất ngờ. Sau đó là những cái ôm và những giọt nước mắt và đó là một khoảnh khắc rất, rất xúc động vào thời điểm đó. Thật khó để diễn tả chính xác cảm xúc vào thời điểm đó, nhưng đó là niềm hạnh phúc mãnh liệt. "





Bốn người phụ nữ đã đưa ra tuyên bố của riêng mình, nói rằng họ vô cùng cảm kích khi được trở về nhà ở Úc với các con của họ.





"Chúng tôi rất vui khi có cơ hội xây dựng lại cuộc sống của mình với tư cách là một phần của cộng đồng Úc," tuyên bố này nói.





"Chúng tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc về những rắc rối và tổn thương mà chúng tôi đã gây ra, đặc biệt là đối với gia đình của chúng tôi."





"Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì được yêu cầu bởi chính phủ."





Những người Úc này đã được đưa rời khỏi Syria trong một kế hoạch tinh vi, và đưa qua biên giới Iraq 30 km, với sự giúp đỡ của Chính phủ Kurd.





Từ đó họ bay đến sân bay Sydney.



Rủi ro đang hiện hữu trong các cộng đồng người Úc của chúng ta ở đây. Tôi chắc chắn bạn bè và gia đình của những người phụ nữ này rất vui vì họ đã trở lại Úc. Nhưng không có gì gọi là không có rủi ro trong một nhiệm vụ như vậy.





Các quan chức người Kurd đã công bố một đoạn video, trong đó nhà ngoại giao cao cấp của Úc Marc Innes Brown cảm ơn chính phủ đã cung cấp nơi trú ẩn cho phụ nữ và trẻ em.





"Chính phủ Úc đánh giá cao sự hợp tác của chính quyền người Kurd Syria trong việc hồi hương một số phụ nữ và trẻ em Úc được trở về Úc. Thông tin liên lạc diễn ra rất tốt và các thỏa thuận tạo điều kiện diễn ra cẩn thận và suôn sẻ."





Nhóm này là những người đầu tiên đến Úc kể từ khi Chính phủ Liên bang thông báo vào đầu tháng 10/2022 sẽ cho họ hồi hương.





Quyết định này là một sự thay đổi chính sách từ Chính phủ Liên đảng trước đây, những người đã từ chối đưa họ về nước vì cho rằng họ là một nguy cơ đối với cộng đồng Úc.





Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Clare O'Neil nói:





"Trong mọi trường hợp, trọng tâm là sự an toàn và an ninh của tất cả người dân Úc cũng như sự an toàn của những người tham gia vào hoạt động. Được thông báo bởi cố vấn an ninh quốc gia, Chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố an ninh, cộng đồng và phúc lợi khi đưa ra quyết định hồi hương."





Nhưng phát ngôn nhân Nội vụ của phe đối lập Karen Andrews vẫn phản đối việc hồi hương.





"Không thể bào chữa được những hành động mà Chính phủ Albanese đã thực hiện trong việc khiến cuộc sống của người Úc gặp rủi ro khi đưa những phụ nữ và trẻ em khỏi các trại ở Syria. Rủi ro đang hiện hữu trong các cộng đồng người Úc của chúng ta ở đây. Tôi chắc chắn bạn bè và gia đình của những người phụ nữ này rất vui vì họ đã trở lại Úc. Nhưng không có gì gọi là không có rủi ro trong một nhiệm vụ như vậy."





Và những người khác cũng không chào đón sự trở lại của những người phụ nữ này.





Trong các cộng đồng đa văn hóa ở phía tây Sydney, tin tức về việc hồi hương đã được quan ngại sâu sắc.





Nhiều thành viên của cộng đồng người Assyria ở đây đã chạy trốn khỏi quê hương của họ để trốn khỏi IS.





Một số người nói rằng họ rất thất vọng trước quyết định của Chính phủ Liên bang .





"Tôi nghĩ chúng tôi đến đây hơi nguy hiểm. Bạn biết đấy. Bạn không bao giờ biết họ sẽ làm gì khi quay trở lại. Nếu bạn đến Iran, bạn sẽ không biết họ sẽ kêu ai đó làm gì đó với bạn. Điều đó hơi đáng sợ. Không có lý do gì để họ đến đó và sau đó quay lại đây. Không có lý do gì ... Bạn có nghĩ rằng có an toàn để đưa họ trở lại không? Tôi không nghĩ vậy."





Thị trưởng của Fairfield ở phía tây nam của Sydney là Frank Carbone.





"Cộng đồng của chúng tôi luôn ủng hộ những người tị nạn hồi hương. Chúng tôi luôn muốn giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi muốn giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều quan trọng là cộng đồng nói rằng chúng tôi luôn muốn hỗ trợ những người muốn là một phần của chúng tôi. không phải những người muốn quay lưng lại với chúng tôi và chống lại chúng tôi. Vì vậy, cộng đồng rất quan ngại."





Chúng tôi có các thành viên cộng đồng thực sự là những người tị nạn đã bị đàn áp - họ đã bị cháy nhà, các thành viên trong gia đình bị giết , và họ đã bị bắt bớ và chạy trốn khỏi ISIS. Vì vậy, tôi nghĩ điều này làm họ bị tổn thương và mang lại rất nhiều ký ức xấu cho họ.

Nhưng ông Dabboussy, người cũng là người phát ngôn của nhóm người Úc bị giam giữ ở Syria, tin rằng những phụ nữ trở về không gây ra mối đe dọa.





Ông ta nói rằng họ sẽ phải tuân theo lệnh kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát, mà tất cả họ đã đồng ý.





Và ông nói rằng hầu hết phụ nữ đã bị lừa hoặc bị ép buộc đi du lịch đến Syria.





"Chúng tôi muốn cảm ơn và chúc mừng chính phủ Albanese và đặc biệt là Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neil vì đã đưa ra quyết định chính và quyết định đúng đắn vì lợi ích tốt nhất của công chúng Úc, lợi ích tốt nhất của chính quyền người Kurd, những người 'đã thay mặt thế giới gánh vác gánh nặng của những trại tị nạn này, nhưng quan trọng nhất là lợi ích tốt nhất của những đứa trẻ vô tội này và mẹ của chúng."





"Chúng đã sống ở một trong những nơi tồi tệ nhất trên thế giới khi còn là một đứa trẻ, Tôi đã ở những trại này ở đông bắc Syria vào tháng 6. Và cách duy nhất chúng tôi có thể bảo đảm an toàn cho họ là đưa họ về Úc ngay tại đây. "





Khoảng 40 phụ nữ và trẻ em Úc vẫn ở trong các trại.





Có khả năng họ cũng sẽ sớm được hồi hương.





Matt Tinkler nói rằng họ ở đó càng lâu thì mối nguy hiểm càng lớn.





"Công việc vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, trong khi chúng ta chào mừng sự xuất hiện của 13 đứa trẻ và mẹ của chúng,vẫn còn hơn 30 đứa trẻ Úc đang sống trong những trại này ở phía đông bắc Syria."





"Theo quan điểm của chúng tôi, đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi một đứa trẻ Úc bị thương không thể cứu chữa được hoặc tệ hơn là chúng ta đang tính đến cái chết của một đứa trẻ Úc, chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho chúng, trừ khi chúng ở Úc."