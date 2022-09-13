መቀሌ ላይ የአየር ጥቃት መድረሱ ተነገረ፤ በመንግሥት በኩል ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ አልተሰጠም

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በአዲሱ ተመራጭ የኬንያ ፕሬዚደንት በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ናይሮቢ ገቡ።

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A general view of the city of Mekelle, Ethiopia, on January 5, 2020. Credit: EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images

በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አዲ ሃቂ ካምፓስ ላይ በኢትዮጵያ መንግሥት የድሮን አየር ጥቃት መድረሱን የሕወሓት ቃል አቀባይና የሰላም ልዑክ ቡድን አባል አቶ ጌታቸው ረዳ አስታወቁ።

ቃል አቀባዩ የአየር ጥቃት መድረሱን የገለጡት በቲዊተር ገፃቸው ሲሆን፤ በሰውና በንብረት ላይ ስለደረሱ አደጋዎች ግና የሰጡት መረጃ የለም።

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በኢትዮጵያ መንግሥት በኩልም በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ደረሰ የተባለውን የቃል አቀባዩን ገለጣ አስመልክቶ የማስተባበያም ሆነ የማረጋገጫ ቃል አልተሰጠም።

ሕወሓት መስከረም 1, 2015 ላወጣው የሰላም ድርድር ጥያቄም በመንግሥት በኩል የተሰጠ ምላሽ የለም።

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በሌላ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በ5ኛው የኬንያ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ከልዑካን ቡድን አባላቶቻቸው ጋር ናይሮቢ ገብተዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለ ሲመቱን አስታክከው ከኡጋንዳው ፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ ጋር የጎንዮሽ ንግግር አካሂደዋል።

ተመራጭ ፕሬዚደንት ሩቶ በቀጣዩ አንድ ሰዓት ውስጥ ቃለ መሐላ የሚፈፅሙ ይሆናል።
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Published 13 September 2022 at 5:41pm, updated 3 hours ago at 7:03pm
By Stringer Report
Source: SBS