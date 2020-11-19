ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

አውስትራሊያ አፍጋኒስታንን ይቅርታ ጠየቀች

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AFGHAN INQUIRY

Angus Campbell has apologised over a report detailing allegations of unlawful killings and cruelty of Afghans by Australian special forces. Source: AAP

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Published 19 November 2020 at 9:57pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን - በአውስትራሊያ ልዩ ኃይል አፍጋኒስታን ውስጥ የተፈጸሙ ሕጋዊ ያልሆኑ ግድያዎች፣ ማጎሳቆሎችና መሸፋፈኖችን አስመልክቶ በጦር ወንጀል ሊያስጠይቅ የሚችል ሪፖርት ይፋ መሆን ጋር ተያይዞ የአፍጋኒስታን ፕሬዚደንት አሽራፍ ግሃኒን ይቅርታ ጠይቀዋል። ይቅርታዎቹ ባለ ሁለት ዘርፎች ሲሆኑ አንደኛው ለአፍጋኒስታን ሕዝብ፤ ሁለተኛው ለአውስትራሊያውያን ነው።

Published 19 November 2020 at 9:57pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ