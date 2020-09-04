“37 ፐርሰንት ኢትዮጵያውያን አሃዳዊ ሥርዓትን 61 ፐርሰንቱ ፌዴራሊዝምን ይሻሉ” - አፍሮ ባሮሜትር

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Mulu Teka Source: Supplied

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አቶ ሙሉ ተካ - በኢትዮጵያ የአፍሮ ባሮሜትር ጥናት ኔትዎርክ ተጠሪ በቅርቡ በሕገ መንግሥትና ፌዴራሊዝም ላይ በአፍሮባሮሜትር ይፋ የሆነውን የሕዝብ አስተያየት ስብስብ ውጤት አስመልክተው ይናገራሉ።

አንኳሮች

  • የአፍሮ ባሮሜትር ተግባራት
  • የሕዝብ አስተያየት አሰባሰብ ሂደትና መለኪያዎች
  • ዝንቅ ግብረ ምላሾች
     
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