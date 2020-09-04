“37 ፐርሰንት ኢትዮጵያውያን አሃዳዊ ሥርዓትን 61 ፐርሰንቱ ፌዴራሊዝምን ይሻሉ” - አፍሮ ባሮሜትር

“37 ፐርሰንት ኢትዮጵያውያን አሃዳዊ ሥርዓትን 61 ፐርሰንቱ ፌዴራሊዝምን ይሻሉ” - አፍሮ ባሮሜትርPlay30:29Mulu Teka Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.52MB) አቶ ሙሉ ተካ - በኢትዮጵያ የአፍሮ ባሮሜትር ጥናት ኔትዎርክ ተጠሪ በቅርቡ በሕገ መንግሥትና ፌዴራሊዝም ላይ በአፍሮባሮሜትር ይፋ የሆነውን የሕዝብ አስተያየት ስብስብ ውጤት አስመልክተው ይናገራሉ።አንኳሮችየአፍሮ ባሮሜትር ተግባራትየሕዝብ አስተያየት አሰባሰብ ሂደትና መለኪያዎችዝንቅ ግብረ ምላሾች ShareLatest podcast episodes"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድአገርኛ ሪፖርት“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”