የኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የሕዳሴ ግድብ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ይቀጥላል

የኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የሕዳሴ ግድብ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ይቀጥላልPlay06:50 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.43MB) የትግራይ አርሶ አደሮች የሰሊጥ ዘር አቅርቦት ባለማግኘታቸው ሳቢያ የእርሻ ወቅት እያለፈባቸው እንደሆነ ገለጡShareLatest podcast episodesየአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ የጡረታ አበል ክፍያ የወሊድ ፈቃድ ላይ እንዲታከል ጠየቀ"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድርበጋቦን በተካሔደ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ከስልጣናቸው ተከሉ