የኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የሕዳሴ ግድብ ድርድር አዲስ አበባ ላይ ይቀጥላል

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Credit: SBS Amharic

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የትግራይ አርሶ አደሮች የሰሊጥ ዘር አቅርቦት ባለማግኘታቸው ሳቢያ የእርሻ ወቅት እያለፈባቸው እንደሆነ ገለጡ

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የአውስትራሊያ ግሪንስ ፓርቲ የጡረታ አበል ክፍያ የወሊድ ፈቃድ ላይ እንዲታከል ጠየቀ

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"የኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ግንኙነት ፍፁም እህትማማችነት፣ አጋርነትና የፓን አፍሪካኒዝም መሠረት ላይ የተመሠረተ ጠንካራ ግንኙነት ነው" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

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"የኢትዮጵያ የብሪክስ አባልነት ተደማጭነቷን ይጨምራል፤ የተሻለ የኢኮኖሚና የገበያ አማራጭ ያስገኝላታል" አምባሳደር ዶ/ር ሙክታር ከድር

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በጋቦን በተካሔደ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ከስልጣናቸው ተከሉ