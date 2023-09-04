በትግራይ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ስርጭት ከ10 በመቶ በላይ መጨመሩ በጣሙን አሳሳቢ መሆኑ ተገለጠ

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Credit: SBS Amharic

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የኢትዮጵያ አየር መንገድ - የሆንግ ኮንግ በረራን አስመልክቶ የተወስኑ ሚዲያ ዘገባዎች የተዛቡ ናቸው አለ

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"እንደ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ያለባቸው ከብሪክስ አገራት ጋር በአገር ውስጥ ምንዛሪ መገበያየት ከቻሉ ዓይነተኛ ኢኮኖሚያዊ መፍትሔ ነው" ዶ/ር ሽመልስ አርአያ

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በመላው አውስትራሊያ የአባቶች ቀን እየተከበረ ነው

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"የሜልበርን ፉትስክሬይ ክፍለ ከተማ ትንሽይቱ ኢትዮጵያ አስመስለናታል፤ አዲሱ ዓመት የመተሳሰብና የፍቅር ይሁንልን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር