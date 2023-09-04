በትግራይ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ስርጭት ከ10 በመቶ በላይ መጨመሩ በጣሙን አሳሳቢ መሆኑ ተገለጠ

በትግራይ ክልል ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ ስርጭት ከ10 በመቶ በላይ መጨመሩ በጣሙን አሳሳቢ መሆኑ ተገለጠPlay05:29 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.19MB) የኢትዮጵያ አየር መንገድ - የሆንግ ኮንግ በረራን አስመልክቶ የተወስኑ ሚዲያ ዘገባዎች የተዛቡ ናቸው አለShareLatest podcast episodes"እንደ ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ያለባቸው ከብሪክስ አገራት ጋር በአገር ውስጥ ምንዛሪ መገበያየት ከቻሉ ዓይነተኛ ኢኮኖሚያዊ መፍትሔ ነው" ዶ/ር ሽመልስ አርአያ#16 Renting a car | Australian road rulesበመላው አውስትራሊያ የአባቶች ቀን እየተከበረ ነው"የሜልበርን ፉትስክሬይ ክፍለ ከተማ ትንሽይቱ ኢትዮጵያ አስመስለናታል፤ አዲሱ ዓመት የመተሳሰብና የፍቅር ይሁንልን" የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር