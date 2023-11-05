በአማራ ክልል 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መቀበል እንደማይችሉ ተገለጠ

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Credit: SBS Amharic

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ኢትዮጵያ ከ60 እስከ 80 በመቶ የሳይበር ጥቃት ተጋላጭ መሆኗ ተመለከተ

ታካይ ዜናዎች
  • የተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና ማግኘት
  • ኢትዮጵያና ኤርትራ ከጠብ እንዲገቱ ማሳሰቢያ መሰጠት
  • ደራርቱ ቱሉ የጃፓንን ከፍተኛ የክብር ሜዳል መሸለም
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"በኦሮሞ ፍልሰትና መስፋፋት ወቅት መንግሥታት የተመሠረቱት ሰጥቶ በመቀበል ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

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"ዛሬ የኢትዮጵያውያን ባሕል የምንላቸው የተፈጠሩት በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ከአዜባዊነት ርዕዮተ ዓለም ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው

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የእሥራኤል እግረኛ ጦር ጋዛን ለሁለት ከፍሎ መክበቡን ተገለጠ

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