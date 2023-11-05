በአማራ ክልል 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መቀበል እንደማይችሉ ተገለጠ

በአማራ ክልል 10 ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መቀበል እንደማይችሉ ተገለጠPlay06:17 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.65MB) ኢትዮጵያ ከ60 እስከ 80 በመቶ የሳይበር ጥቃት ተጋላጭ መሆኗ ተመለከተታካይ ዜናዎችየተቀማጭ ገንዘብ ዋስትና ማግኘትኢትዮጵያና ኤርትራ ከጠብ እንዲገቱ ማሳሰቢያ መሰጠትደራርቱ ቱሉ የጃፓንን ከፍተኛ የክብር ሜዳል መሸለምShareLatest podcast episodes"በኦሮሞ ፍልሰትና መስፋፋት ወቅት መንግሥታት የተመሠረቱት ሰጥቶ በመቀበል ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸው"ዛሬ የኢትዮጵያውያን ባሕል የምንላቸው የተፈጠሩት በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ከአዜባዊነት ርዕዮተ ዓለም ነው" ዶ/ር ደረሰ አየናቸውየእሥራኤል እግረኛ ጦር ጋዛን ለሁለት ከፍሎ መክበቡን ተገለጠ#24 Talking about soccer | FIFA World Cup