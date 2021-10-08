እንደራሴ ዳንኤል አንድሩስ የፊት ጭምብል ሳያጠልቁ ተገኝተው ተቀጡ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen እንደራሴ ዳንኤል አንድሩስ የፊት ጭምብል ሳያጠልቁ ተገኝተው ተቀጡPlay09:43ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.51MB)Published 8 October 2021 at 9:02pmBy NACAPresented by Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS *** ኩዊንስላንድ ውስጥ ተጥለው ያሉ ገደቦች ረገቡPublished 8 October 2021 at 9:02pmBy NACAPresented by Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ