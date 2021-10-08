ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

እንደራሴ ዳንኤል አንድሩስ የፊት ጭምብል ሳያጠልቁ ተገኝተው ተቀጡ

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Victoria's Premier Daniel Andrews fined twice for not wearing a mask in Melbourne

Source: AAP

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Published 8 October 2021 at 9:02pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

*** ኩዊንስላንድ ውስጥ ተጥለው ያሉ ገደቦች ረገቡ

Published 8 October 2021 at 9:02pm
By NACA
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ