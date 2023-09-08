የመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ክልከላና እሥራት ያስከተለው ፖለቲካዊ ግለት አልበረደም

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Credit: SBS Amharic

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የፌዴራል መንግሥቱ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶችን እንዲያስቆምና ከኦነግ ታጣቂዎች ጋር የተቋረጠውን ድርድር እንዲያስቀጥል ሲሉ የተቃዋሚ ቡድኖች ጥሪ አቀረቡ

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#17 Talking about recycling | How to live a sustainable life

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" ሁለተኛ አገራችን አውስትራሊያ የአገራችንን በአላት በልዩ ሁኔታ ተሰባስበን እንድናከብር አድርጋናለች ፤እንኳን ለእንቁጣጣሽ በአል አደረሳችሁ ። " - ወ/ ሮ አለም ጥሩነህ

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"እስከ መገንጠል የሚፈቅደው አንቀፅ 39 ሳይወለድ የሞተ አንቀፅ ነው፤ በማንኛውም ዓለም እንዲህ ያለ አስተሳሰብ የለም" ልዑል አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ

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"የአማራ ሕዝባዊ ግንባርን ለመቀላቀል ያበቃኝ ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ የተከሰተው ሁኔታ ነው" ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ