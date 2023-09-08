የመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ክልከላና እሥራት ያስከተለው ፖለቲካዊ ግለት አልበረደም

የመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ክልከላና እሥራት ያስከተለው ፖለቲካዊ ግለት አልበረደምPlay09:16 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.69MB) የፌዴራል መንግሥቱ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተከሰቱ ግጭቶችን እንዲያስቆምና ከኦነግ ታጣቂዎች ጋር የተቋረጠውን ድርድር እንዲያስቀጥል ሲሉ የተቃዋሚ ቡድኖች ጥሪ አቀረቡShareLatest podcast episodes#17 Talking about recycling | How to live a sustainable life" ሁለተኛ አገራችን አውስትራሊያ የአገራችንን በአላት በልዩ ሁኔታ ተሰባስበን እንድናከብር አድርጋናለች ፤እንኳን ለእንቁጣጣሽ በአል አደረሳችሁ ። " - ወ/ ሮ አለም ጥሩነህ"እስከ መገንጠል የሚፈቅደው አንቀፅ 39 ሳይወለድ የሞተ አንቀፅ ነው፤ በማንኛውም ዓለም እንዲህ ያለ አስተሳሰብ የለም" ልዑል አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ"የአማራ ሕዝባዊ ግንባርን ለመቀላቀል ያበቃኝ ባለፉት አምስት ዓመታት በኢትዮጵያ የተከሰተው ሁኔታ ነው" ልዑል ዶ/ር አስፋወሰን ዓሥራተ ካሣ