በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ የከፋ እንደሚሆን ማሳሰቢያ ተሰጠ

በአማራ ክልል የተከሰተው ድርቅ የከፋ እንደሚሆን ማሳሰቢያ ተሰጠPlay05:22 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7MB) ኢትዮጵያ ለስደተኞች የዲጂታል መታወቂያ ልትሰጥ ነውShareLatest podcast episodes"በኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉም ያገባዋል፤ የምንነጋገረው ስለ አገራችንና ስለ ጋራ ቤታችን ነው" ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ"ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች በአማራ ሕዝብ ላይ ያለውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት አስመልክተው በቂ ሪፖርት እያቀረቡ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላው"በአሁኑ ወቅት ከስጋት ነፃ የሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ የለም፤ በተለይ በአማራ ሕዝብ ላይ በፖለቲካዊ አስተሳሰቡ ጥቃት የተሰነዘረበት ጊዜ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው“ የዓይናችንን ጤና በሥራ ላይ ሆነን እንጠብቀው ” - የዓለም አቀፉ ዕይታ ቀን መርህ