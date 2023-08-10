የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀ

የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀPlay05:53 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.28MB) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ በስድስት የአማራ ክልል ከተሞች የሰዓት ዕላፊ ገደብ መጣሉንና የየብስና አየር ትራንስፖርት አገልግሎቶች ከዛሬ ጀምሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ።ShareLatest podcast episodesአውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡ"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላውየድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?