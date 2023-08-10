የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀ

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Credit: SBS Amharic

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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ በስድስት የአማራ ክልል ከተሞች የሰዓት ዕላፊ ገደብ መጣሉንና የየብስና አየር ትራንስፖርት አገልግሎቶች ከዛሬ ጀምሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ።

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አውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡ

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"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላው

CANBERRA RECONCILIATION WEEK STOCK

የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?