አውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡ

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Credit: SBS Amharic

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ሉላዊ ቀውስን ተከትሎ አውስትራሊያ በሰብዓዊ ፕሮግራም በየዓመቱ 20 ሺህ ሰዎችን ልታሠፍር ነው

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"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላው

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የአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀ

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የድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?