አውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡ

አውስትራሊያና ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አምስት አገራት የአማራ አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ሞትና አለመረጋጋት ያሳሰባቸው መሆኑን ገለጡPlay07:05 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.28MB) ሉላዊ ቀውስን ተከትሎ አውስትራሊያ በሰብዓዊ ፕሮግራም በየዓመቱ 20 ሺህ ሰዎችን ልታሠፍር ነውShareLatest podcast episodes"ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይም የዘር ማጥፋትና የማንነት ጥቃት ተፈፀመ ሲባል የሚጮኹት የራሳቸው ብሔር ሲጠቃ ነው" ዶ/ር ይርጋ ገላው"የአማራ ሕዝብ አንዳንዶች እንደሚሉት የሌላውን ብሔርና ብሔረሰብ ባሕል በጥጋብና በዕብሪት ለመጨፍለቅ የተነሳ ሕዝብ አይደለም" ዶ/ር ይርጋ ገላውየአውስትራሊያ ሌበር ፓርቲ የእሥራኤል ሠፈራ ግንባታን በኢሕጋዊነትና የሰላም መሰናክልነት ፈረጀየድምፅ ሕዝበ ውሳኔ ምንድነው? አውስትራሊያ የምታካሂደው ስለምን ነው?