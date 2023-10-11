የተመድ ልዩ አማካሪ የአመፅ ግጭቶችን ተከትሎ በትግራይ፣ አማራ፣ አፋርና ኦሮሚያ ለዘር ጥፋት አጋላጭ ሁነቶች አንዳሉ አመላከቱ

የተመድ ልዩ አማካሪ የአመፅ ግጭቶችን ተከትሎ በትግራይ፣ አማራ፣ አፋርና ኦሮሚያ ለዘር ጥፋት አጋላጭ ሁነቶች አንዳሉ አመላከቱPlay06:45 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.86MB) በጋዛ እሥራኤል ጦርነት የአንዲት አውስትራሊያዊት ሕይወት አለፈShareLatest podcast episodesኢንጂነር ሚካኤል ፈለቀ፤ ከምሕንድስና ወደ የኢትዮጵያ ቡና አምባሳደርነት“ ቤተ ክርስቲያን ባልተለመደ መልኩ ብዙ ተግዳሮቶችን እያስተናገደች ቢሆንም ይህ እንደሚቀየር እምነቴ ነው ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ“ ከፈረሱ ጋሪውን አናስቀድም -ልጆች ሃይማኖታቸውን ቀድመው ካወቁ ባሕሉን በኋላ ይይዙታል ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ"በኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉም ያገባዋል፤ የምንነጋገረው ስለ አገራችንና ስለ ጋራ ቤታችን ነው" ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ