የተመድ ልዩ አማካሪ የአመፅ ግጭቶችን ተከትሎ በትግራይ፣ አማራ፣ አፋርና ኦሮሚያ ለዘር ጥፋት አጋላጭ ሁነቶች አንዳሉ አመላከቱ

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Credit: SBS Amharic

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በጋዛ እሥራኤል ጦርነት የአንዲት አውስትራሊያዊት ሕይወት አለፈ

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ኢንጂነር ሚካኤል ፈለቀ፤ ከምሕንድስና ወደ የኢትዮጵያ ቡና አምባሳደርነት

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“ ቤተ ክርስቲያን ባልተለመደ መልኩ ብዙ ተግዳሮቶችን እያስተናገደች ቢሆንም ይህ እንደሚቀየር እምነቴ ነው ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ

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“ ከፈረሱ ጋሪውን አናስቀድም -ልጆች ሃይማኖታቸውን ቀድመው ካወቁ ባሕሉን በኋላ ይይዙታል ። ” - ዲያቆን ሔኖክ ኃይሌ

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"በኢትዮጵያ ጉዳይ ሁሉም ያገባዋል፤ የምንነጋገረው ስለ አገራችንና ስለ ጋራ ቤታችን ነው" ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ