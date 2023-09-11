"በአዲስ ዓመት የመሣሪያ አፈሙዞች በሙሉ ወደ መጋዘን መግባት አለባቸው" ፓትሪያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ

"በአዲስ ዓመት የመሣሪያ አፈሙዞች በሙሉ ወደ መጋዘን መግባት አለባቸው" ፓትሪያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስPlay06:39Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Abuna Matthew. Credit: J. Countess/Getty ImagesGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.87MB) አልሻባብ ኢትዮጵያ ላይ የፀጥታ ስጋት መደቀኑ ተመለከተታካይ ዜናዎችየሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ማሻሻያ ሊደረግበት ነውኢትዮ-ቴሌኮም የ5G አገልግሎት መስጠት ጀመረShareLatest podcast episodes"በዕለተ ዕንቁጣጣሽ፤ ለሁላችሁም የደስታ፣ የሰላምና የተስፋ አዲስ ዓመት እመኝላችኋለሁ" የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ" እንኳን ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት አደረሳችሁ ። " - መላክ ጸሃይ ቀሲስ መንግስቱ ሀይሌ" እንኳን ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት አደረሳችሁ ።" ወንጌላዊ የምሩ ታደሰ"አዲሱ ዓመት ትኩረታችን፣አንደበታችንና አቅማችን በሙሉ ስለ ግድያና ሞት ሳይሆን፤ስለ ልማትና ዕድገት የምናስብበትና የምንሠራበት እንዲሆን እመኛለሁ" አምባሳደር ሃደራ አበራ