"በአዲስ ዓመት የመሣሪያ አፈሙዞች በሙሉ ወደ መጋዘን መግባት አለባቸው" ፓትሪያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ

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Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Abuna Matthew. Credit: J. Countess/Getty Images

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አልሻባብ ኢትዮጵያ ላይ የፀጥታ ስጋት መደቀኑ ተመለከተ

ታካይ ዜናዎች
  • የሥነ ሕዝብ ፖሊሲ ማሻሻያ ሊደረግበት ነው
  • ኢትዮ-ቴሌኮም የ5G አገልግሎት መስጠት ጀመረ
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"በዕለተ ዕንቁጣጣሽ፤ ለሁላችሁም የደስታ፣ የሰላምና የተስፋ አዲስ ዓመት እመኝላችኋለሁ" የአውስትራሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ

Kesis Mengistu Haile

" እንኳን ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት አደረሳችሁ ። " - መላክ ጸሃይ ቀሲስ መንግስቱ ሀይሌ

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" እንኳን ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት አደረሳችሁ ።" ወንጌላዊ የምሩ ታደሰ

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"አዲሱ ዓመት ትኩረታችን፣አንደበታችንና አቅማችን በሙሉ ስለ ግድያና ሞት ሳይሆን፤ስለ ልማትና ዕድገት የምናስብበትና የምንሠራበት እንዲሆን እመኛለሁ" አምባሳደር ሃደራ አበራ