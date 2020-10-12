የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፕሪሚየር ግላዲስ በርጂክሊያን በግል ሕይወቴ ብዛነፍም - ከስልጣኔ ግና አልሰናበትም አሉ

NSW Premier Gladys Berejiklian.

NSW Premier Gladys Berejiklian. Source: AAP

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*** የቪክቶሪያ ፕሪሚየር ዲፓርትመንትና ካቢኔ ፀሐፊ ከኃላፊነታቸው ተሰናበቱ

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