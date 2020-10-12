የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፕሪሚየር ግላዲስ በርጂክሊያን በግል ሕይወቴ ብዛነፍም - ከስልጣኔ ግና አልሰናበትም አሉ

የኒው ሳውዝ ዌይልስ ፕሪሚየር ግላዲስ በርጂክሊያን በግል ሕይወቴ ብዛነፍም - ከስልጣኔ ግና አልሰናበትም አሉPlay05:39NSW Premier Gladys Berejiklian. Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.35MB) *** የቪክቶሪያ ፕሪሚየር ዲፓርትመንትና ካቢኔ ፀሐፊ ከኃላፊነታቸው ተሰናበቱShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023